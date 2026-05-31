Emily Blunt admite estar “aterrorizada” por la IA y se negó a usarla en su próxima película

La actriz británica Emily Blunt reveló que siente verdadero pavor por la inteligencia artificial, al punto de rechazar su uso en una de las secuencias más complejas de su próxima película, “Disclosure Day” (“Día de la Revelación” en español), dirigida por el legendario Steven Spielberg.

En una reciente entrevista en el popular programa “Hot Ones”, conducido por Sean Evans, Blunt confesó que la tecnología le genera inquietud y prefirió un enfoque completamente orgánico para una escena fundamental del filme de ciencia ficción.

Sobre “Disclosure Day”

En “Disclosure Day”, Blunt interpreta a una meteoróloga de televisión de Kansas City que, durante una transmisión en vivo, es poseída o superada por una misteriosa fuerza extraterrestre.

El momento culminante de esa transformación es una escena de cuatro minutos (conocida en la industria como “oner”, un plano secuencia sin cortes) donde su personaje comienza a hablar en un idioma no humano y se desintegra gradualmente.

“Hay varias formas de hacerlo, explicó la actriz. Podrías optar por la vía de la IA, que me da un poco de miedo”. En lugar de delegar los sonidos alienígenas a un algoritmo, Blunt decidió generar las perturbadoras vocalizaciones por sí misma. “Pensé que podría hacer sonidos realmente extraños. Hice sonidos de clic, tarareos, sonidos consonánticos y respiraciones extrañas“.

Gracias a micrófonos estratégicamente colocados, el equipo de sonido capturó cada matiz. “El diseñador de sonido se fue y creó ese sonido raro”, agregó la actriz.

Un estreno previsto para junio

“Disclosure Day” llegará a los cines el próximo 12 de junio. La película cuenta con un elenco estelar que incluye a Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes.

La sinopsis oficial plantea una pregunta inquietante: “Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te lo mostrara, te lo demostrara, ¿te asustaría? Este verano, la verdad pertenece a siete mil millones de personas”.

El guion corre a cargo de David Koepp, viejo colaborador de Spielberg. Este nuevo proyecto marca la película número 37 dirigida por el cineasta, quien vuelve así a sus raíces de ciencia ficción tras obras como “E.T.”, “Minority Report” o “Ready Player One”.

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