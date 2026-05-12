¿Cuánto les pagaron a Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt en “Devil Wears Prada 2”?

El regreso de Miranda Priestly a la gran pantalla no solo ha causado furor en las salas de cine, sino también en las finanzas de Hollywood. Tras años de espera, se revelaron los detalles de los contratos de las tres protagonistas de “The Devil Wears Prada 2”.

Según informes recientes de Page Six, Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt recibieron un pago inicial idéntico de 12.5 millones de dólares cada una por retomar sus icónicos personajes.

Este acuerdo, conocido en la industria como una cláusula de “naciones favorecidas”, garantizó que ninguna de las estrellas cobrara menos que la otra, independientemente de su trayectoria o tiempo en pantalla.

Un éxito que multiplica ganancias

Aunque el sueldo base ya es considerable, la verdadera fortuna reside en las bonificaciones. Gracias al arrollador éxito de la película, que ya ha superado los 430 millones de dólares en la taquilla global, las actrices están comenzando a activar cláusulas de rendimiento.

Expertos de la industria estiman que, si la tendencia continúa, cada una podría embolsarse más de 20 millones de dólares al finalizar el recorrido comercial del filme.

Este esquema salarial representa un salto significativo respecto a la película original de 2006. En aquel entonces, Meryl Streep negoció un pago de 4 millones de dólares tras rechazar una oferta inicial menor, mientras que Hathaway y Blunt percibieron fracciones mucho más pequeñas al inicio de sus carreras.

El presupuesto bajo la lupa

La producción, dirigida nuevamente por David Frankel, contó con un presupuesto de 100 millones de dólares. Sorprendentemente, casi el 40% del presupuesto total se destinó exclusivamente a asegurar el regreso del trío protagonista.

Con este acuerdo de paridad, Streep, Hathaway y Blunt no solo han reafirmado su estatus de superestrellas, sino que han enviado un mensaje contundente sobre la equidad salarial en los niveles más altos de Hollywood.

Seguir leyendo:

· Anne Hathaway reveló que su look favorito de The Devil Wears Prada 2 fue eliminado

· En su primer día en taquilla, “The Devil Wears Prada 2” supera la recaudación de su antecesora

· Miranda Priestly vuelve con poder: “The Devil Wears Prada 2” conquista la taquilla