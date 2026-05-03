Anne Hathaway reveló que su look favorito de The Devil Wears Prada 2 fue eliminado

La moda y el cine volvieron a fusionarse con el estreno de la esperada secuela The Devil Wears Prada 2. Sin embargo, para su protagonista, Anne Hathaway, el regreso a la pantalla grande como Andy Sachs tuvo un sabor agridulce.

La ganadora del Oscar reveló recientemente a la revista People que su atuendo preferido de toda la película no superó el proceso de edición.

Durante la premiere europea de la cinta, Hathaway confesó que se sintió “desconsolada” al enterarse de que el look, que ella misma había calificado como su favorito en entrevistas previas, fue eliminado.

Se trata de un conjunto compuesto por una camiseta blanca de estilo minimalista —con un detalle de cola fluida— diseñada bajo la estética de Phoebe Philo, combinada con pantalones cortos blancos, gafas de sol negras y accesorios de alto impacto.

“Era más que una prenda, era toda una declaración de estilo. Me encantaba”, declaró la actriz.

Hathaway recordó el momento en que recibió la noticia: “El director, David Frankel, me llamó antes de que yo viera la película y me dijo: ‘Se ha ido’. Fue un golpe, pero al menos me consuela que los paparazzi nos capturaron en el set de Nueva York y los fans pudieron verlo de alguna manera”.

La escena eliminada mostraba a una Andy Sachs evolucionada. En esta secuela, situada 20 años después de la original, Andy ya no busca complacer a su jefa, Miranda Priestly (Meryl Streep), sino que se proyecta como una periodista de investigación segura de sí misma.

A pesar de la omisión, la película sigue siendo un festín visual para los amantes de la moda, consolidando el estatus de Hathaway como un ícono de estilo tanto dentro como fuera de la ficción.

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