Miranda Priestly vuelve con poder: ““The Devil Wears Prada 2”” conquista la taquilla

“The Devil Wears Prada 2” arrancó con fuerza en su preestreno. La secuela de 20th Century Studios promete ser una de las cintas más taquilleras del 2026.

La película, que reúne dos décadas después a Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, recaudó 10 millones de dólares únicamente en sus preestrenos, según Box Office Mojo.

Además, las proyecciones para su primer fin de semana apuntan a un debut estratosférico de entre $75 y $80 millones de dólares en Estados Unidos. Sin embargo, otras estimaciones afirman que podría superar esta cifra así como la cinta “Michael”.

La semana pasada, la película biográfica de Michael Jackson debutó con un sorprendente $97,2 millones de dólares, muy por encima de los $70 millones estimados. “The Devil Wears Prada 2” aspira ahora a emular esa hazaña y conseguir dos triunfos consecutivos para el cine.

El fenómeno no es solo local. En el ámbito internacional, la secuela ya acumula $40,5 millones de dólares en sus dos primeros días tras estrenarse en 45 mercados.

La ambición de esta continuación tiene su precio. Mientras que la primera película de 2006 costó $40 millones, su secuela requirió un presupuesto de $100 millones, sin contar los gastos de marketing.

Pese a ello, los analistas predicen que superará fácilmente la recaudación total de la original, que cerró su recorrido con $125 millones en Estados Unidos y $326 millones a nivel mundial (frente a un estreno de $27,5 millones).

Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci y Meryl Streep posan en el evento “A Night With Runway: The Devil Wears Prada 2” en Londres el 22 de abril de 2026. Crédito: Scott A Garfitt/Invision | AP

¿Qué nos espera en la trama?

Veinte años después, Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, se convierte en la editora de reportajes de la revista Runway, lo que la lleva a reencontrarse con su antigua y temible jefa, Miranda Priestly, papel de Meryl Streep, y con el director de moda Nigel Kipling, encarnado por Stanley Tucci.

También se cruza con Emily Charlton, papel que hace Emily Blunt, la otra exasistente de Priestly, que ahora es una alta ejecutiva en Dior.

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