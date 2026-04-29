¿En quién se inspira el personaje de Emily en The Devil Wears Prada?

Durante más de dos décadas, los seguidores de The Devil Wears Prada han especulado sobre qué figuras reales inspiraron a los inolvidables personajes de la redacción de la revista Runway. Ahora, la incógnita ha sido despejada: Leslie Fremar, la renombrada estilista de Hollywood, reveló oficialmente que ella es la “Emily” de la vida real.

En una reciente participación en el podcast de Vogue, “The Run-Through”, Fremar confirmó lo que durante años fue un secreto a voces en la industria de la moda. “Yo soy Emily”, afirmó categóricamente, refiriéndose al personaje de la asistente principal que Emily Blunt catapultó a la fama en la adaptación cinematográfica de 2006.

El origen de una leyenda

Fremar trabajó como asistente directa de Anna Wintour a finales de los años 90. Fue durante ese periodo cuando coincidió con Lauren Weisberger, la autora de la novela original, quien se desempeñaba como la segunda asistente (el equivalente al personaje de Andy Sachs).

“Definitivamente yo fui quien le dijo a Lauren que ‘un millón de chicas matarían por este puesto’“, recordó Fremar, citando una de las líneas más emblemáticas tanto del libro como de la película.

Según la estilista, la relación entre ambas en la vida real fue la base fundamental sobre la que Weisberger construyó la dinámica de la oficina.

A pesar del éxito de la historia, Fremar confesó que la publicación del libro en 2003 se sintió inicialmente como una “traición”, ya que Weisberger no socializaba con nadie más en la oficina y sus interacciones fueron puramente profesionales. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha aprendido a distanciarse de la ficción.

Aunque admite que la película hizo un “gran trabajo ficcionalizando” ese mundo, Fremar asegura que muchos de los eventos narrados fueron experiencias reales que ella vivió.

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