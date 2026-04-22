Director de The Devil Wears Prada reveló por qué Adrian Grenier volvió a la secuela

A medida que se acerca el estreno de “The Devil Wears Prada 2“, la ausencia de uno de los rostros más conocidos de la película original ha generado un intenso debate en Hollywood. David Frankel, director de la esperada secuela, finalmente rompió el silencio sobre la decisión de no incluir a Adrian Grenier, quien interpretó a Nate Cooper, el novio de la protagonista Andy Sachs.

En declaraciones exclusivas recogidas por medios especializados como Page Six, Frankel explicó que la trama de esta nueva entrega se centra en una etapa de vida completamente distinta para Andy (Anne Hathaway).

“La historia ha evolucionado, y Andy también. Queríamos explorar su madurez profesional y personal en un entorno que ya no tiene espacio para los conflictos domésticos del pasado”, señaló el cineasta.

¿El “verdadero villano” de la historia?

Un factor determinante en esta decisión fue la percepción del público a lo largo de las últimas dos décadas sobre el personaje de Grenier.

En años recientes, el personaje Nate ha sido objeto de un riguroso análisis en redes sociales, donde miles de fans lo han catalogado como el “verdadero villano” de la historia por su falta de apoyo hacia las ambiciones de Andy.

Frankel admitió que esta narrativa influyó en el desarrollo del guion. Por su parte, Adrian Grenier expresó recientemente su decepción por no recibir la llamada para el proyecto, aunque reconoció con humor que “el odio hacia Nate” probablemente selló su destino.

“Entiendo que hubo una reacción negativa hacia el personaje, y eso dejó espacio para que Andy explore nuevos horizontes”, comentó el actor.

La secuela, que se estrena este próximo 1 de mayo, se enfocará en la rivalidad actual entre Miranda Priestly (Meryl Streep) y una exitosa Emily Charlton (Emily Blunt), dejando atrás definitivamente el drama del apartamento en el Lower East Side.

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