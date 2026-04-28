¿Por qué Emily Blunt le tenía miedo a Meryl Streep en la primera película de The Devil Wears Prada?

En el marco de la promoción de la esperada secuela de “The Devil Wears Prada”, el elenco original se reunió en el programa SiriusXM Front Row para revivir anécdotas de la filmación de 2006.

Durante la charla, Emily Blunt confesó que trabajar con Meryl Streep no fue una experiencia precisamente relajada debido al nivel de inmersión de su compañera en el papel de Miranda Priestly.

“En la primera película, yo estaba bastante asustada porque sentía que estabas muy metida en una especie de zona de concentración”, admitió Blunt frente a Streep.

La actriz británica recordó que, aunque Streep no era inaccesible, su “zona Miranda” impedía que fluyera la calidez y las risas habituales que hoy caracterizan su relación.

El método detrás de la frialdad

Meryl Streep confirmó que su actitud fue una elección deliberada para construir la autoridad del personaje. “Sentía que había como una pequeña distancia, una ligera separación que ayudaba a construir la autoridad del personaje”, explicó la actriz.

Esta decisión tuvo un costo personal: mientras el resto del elenco —Anne Hathaway, Stanley Tucci y Blunt— reía y convivía en el área de maquillaje, Streep permanecía aislada en su tráiler para mantener la tensión necesaria para sus escenas.

“Es solitario en la cima”, bromearon los conductores respecto a la soledad que Streep experimentó para dar vida a la implacable editora de Runway.

La nostalgia por esta dinámica llega en un momento clave. La secuela de “The Devil Wears Prada” tiene programado su estreno mundial para el 1 de mayo de 2026.

En esta nueva entrega, los roles se invierten: Miranda Priestly debe enfrentar el declive de las revistas impresas y se ve obligada a recurrir a Emily Charlton (Blunt), quien ahora es una poderosa ejecutiva de un grupo de lujo con el control publicitario que Miranda necesita para sobrevivir.

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