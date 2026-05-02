En su primer día en taquilla, “The Devil Wears Prada 2” supera la recaudación de su antecesora

“The Devil Wears Prada 2” regresó triunfando en la taquilla estadounidense. La

La película, producida por 20th Century y Disney, se estrenó el viernes con una impresionante recaudación de $32,5 millones solo en Norteamérica, según los primeros datos de Box Office Mojo.

Las proyecciones apuntan a que el fin de semana de estreno podría alcanzar entre los $75 y $80 millones, una cifra astronómica si se tiene en cuenta que la primera entrega –estrenada hace casi dos décadas– se convirtió en un éxito inesperado que llegó a recaudar $326,5 millones de dólares a nivel mundial y se consolidó como un auténtico fenómeno cultural.

Recaudación en preestrenos

La secuela no es solo un ejercicio de nostalgia es también un recordatorio del poderío económico del público femenino y adolescente. Los $32,5 millones del viernes incluyen $10 millones procedentes de los preestrenos del jueves, lo que supone uno de los mejores resultados de la historia para una película protagonizada por mujeres, situándose a la altura de grandes éxitos recientes como “Michael” o “Project Hail Mary”.

Pero hay un dato que lo dice todo: el primer día de estreno ya supera por sí solo la recaudación total del primer fin de semana de la película original, que fue de $27,5 millones.

Más allá de los números, la película hizo historia, según detalla The Hollywood Reporter, ya que es el primer título protagonizado por una mujer en la era moderna que inaugura la temporada de taquilla de verano, un puesto que tradicionalmente ocupaban las superproducciones de Marvel o las entregas de “Fast & Furious”.

Y lo hace, además, con el respaldo de la crítica y el público, puesto que goza con un alto índice de popularidad en Rotten Tomatoes con 75 % de aceptación.

El éxito se extiende por todo el mundo

Si en Estados Unidos los resultados son espectaculares, en el resto del mundo lo son aún más. Hasta el viernes, la recaudación internacional acumulada ascendía a $82,1 millones, elevando el total global inicial a más de $114 millones.

La secuela logró el mejor día de estreno del año en países como Brasil e Italia, consolidando el éxito global por volver a ver a Miranda Priestly, Andy Sachs y el resto del icónico reparto.

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