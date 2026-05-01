Emily Blunt y Stanley Tucci reciben estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood

De cara al estreno de “The Devil Wears Prada 2”, los miembros de su elenco Stanley Tucci y Emily Blunt fueron reconocidos con estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia conjunta celebrada en California el pasado 30 de abril.

El acto de develación de ambas estrellas tuvo lugar en el legendario paseo de Hollywood y reunió a diversas personalidades que han jugado un papel importante en la carrera de Tucci y Blunt. Tal fue el caso de Meryl Streep, Dwayne Johnson, Matt Damon, Robert Downey Jr. y John Krasinski, esposo de la homenajeada.

Dwayne Johnson, Robert Downey Jr., Stanley Tucci, Emily Blunt, Meryl Streep y Matt Damon en la ceremonia de revelación de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

Minutos antes del corte de listón, Blunt emitió un conmovedor discurso en el que reflexionó sobre los altibajos que la han llevado a concretar este logro.

“Es muy difícil resumir lo significativo que es esto para mí. El hecho de que termine en la acera es apropiado. Ha sucedido antes, pero me recuperé (…) Es gracias a ustedes y los grandes amores de mi vida que han hecho de la vida un profundo privilegio y este mundo”,

Como ya es tradición durante este evento, los famosos invitados tomaron el micrófono para dedicar unas palabras a Emily y Stanley. Su compañera de elenco en “The Devil Wears Prada 2”, Meryl Streep, hizo mención de las cualidades que hacen del histrión homenajeado una gran persona adelante y detrás de las cámaras.

“Es imposible no amar a Stanley Tucci. Siempre encuentra algo verdadero y sorprendente en cada hombre que interpreta. Transforma el trabajo de actor de carácter en material de protagonista”, destacó en su discurso.

Stanley Tucci y Emily Blunt posan frente a sus estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

La actriz ganadora del Oscar agregó: “No hay nadie en el mundo que haya hecho lo que él ha hecho, y es asombroso. Estoy impresionada. Te conozco desde hace más tiempo como amigo que como compañero de escena. Hemos pasado por momentos difíciles juntos y por grandes momentos, y te quiero profundamente”.

Sobre Emily Blunt, la actriz que da vida a “Miranda Priestly” dijo: “Emily, estoy tan enamorada de ti como todos los demás”, destacando que es una mujer “astuta, divertida, y generosa”.

Con esta develación, Stanley Tucci y Emily Blunt se convierten en el tercer y cuarto integrante del elenco de “The Devil Wears Prada” en recibir una estrella en el reconocido paseo. Meryl Streep y Anne Hathaway fueron distinguidas con este honor en 1998 y 2019, respectivamente.

Seguir leyendo:

• ¿Por qué Emily Blunt le tenía miedo a Meryl Streep en la primera película de The Devil Wears Prada?

• Glamour, drama y reencuentros en el tráiler de The Devil Wears Prada 2

• Emily Blunt reflexionó sobre la presión de envejecer en Hollywood