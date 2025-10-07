Emily Blunt reflexionó sobre la presión de envejecer en Hollywood

De cara al próximo estreno de la esperada secuela de “The Devil Wears Prada”, la actriz Emily Blunt se ha sincerado como nunca antes sobre su faceta como actriz y los retos a los que se ha enfrentado desde su incursión a Hollywood.

Y es que a sus 42 años, la estrella de la pantalla grande sigue gozando de los frutos de su interpretación de ‘Emily Charlton’, la asistente de Miranda Priestly en “El Diablo Viste a la Moda”, así como de la transformación de las audiencias que demandan historias de mayor trascendencia.

“Echo de menos la irreverencia, el ritmo, la actitud, la confianza. El mundo se ha vuelto muy serio desde entonces; todo es tan cauteloso“, declaró en una entrevista reciente con The Telegraph.

A pesar de que el éxito se mantiene tocando a su puerta, Emily Blunt no quita el dedo del renglón y se mantiene aceptando nuevos retos, especialmente aquellos físicamente exigentes, pues quiere mantenerse fiel al paso del tiempo y atribuir su aspecto a la disciplina y no a “arreglitos”.

Emily Blunt, actriz de “The Smashing Machine”, llega al estreno de la película. Crédito: Chris Pizzello | AP

Bajo esta misma tesitura, reflexionó sobre lo que representa el paso del tiempo y la imagen dentro de Hollywood. Si bien la esposa del actor y director John Krasinski detalló que no ha habido una reducción en las ofertas laborales tras alcanzar sus 40 años, no es indiferente al hecho de que no todos corren con la misma suerte.

No soy tan ingenua como para pensar que seré inmune a los cambios… no creo que nadie lo sea" Emily Blunt – Actriz

Por esta razón, la histrionisa reafirmó su compromiso de formar parte de proyectos innovadores y dar vida a papeles que rompen los moldes de lo que representa ser una mujer: “Tengo mucho tiempo para las mujeres que son incapaces de interpretar el papel que el mundo considera adecuado para ellas”, reitero a The Telegraph.

A propósito de esta búsqueda de innovación, Emily Blunt se prepara para su próxima participación en la nueva cinta dirigida por Steven Spielberg. Se trata de la adaptación de un relato corto de Claire Keegan, donde además de protagonizar, fungirá como una de las productoras de la historia.

Seguir leyendo:

• Salen a la luz las primeras imágenes de Emily Blunt en el set de ‘The Devil Wears Prada 2’

• Emily Blunt sorprendió con un cambio de look en el set de The Devil Wears Prada 2