Anna Kendrick dirigirá la adaptación de “The Seven Husbands of Evelyn Hugo”

El tan esperado salto a la gran pantalla de la exitosa novela “The Seven Husbands of Evelyn Hugo” ya tiene directora. Netflix anunció este lunes que Anna Kendrick estará al mando de la adaptación cinematográfica del aclamado libro de Taylor Jenkins Reid, publicado originalmente en 2017.

Kendrick, conocida por su papel en “Pitch Perfect” y su nominación al Oscar por “Up in the Air”, asume así uno de los proyectos más anticipados por los lectores de la última década, sumando un nuevo y ambicioso desafío detrás de cámaras.

Un equipo de lujo detrás del proyecto

Junto al anuncio de la dirección, Netflix confirmó que Liz Tigelaar, creadora, showrunner y productora ejecutiva de “Little Fires Everywhere”, será la guionista encargada de dar forma a la historia, con revisiones actuales de Francesca Sloane.

El equipo productor incluye a: Liza Chasin (3Dot Productions) y Brad Mendelsohn (Circle of Confusion).

Además, la propia Taylor Jenkins Reid ejercerá como productora ejecutiva junto a Margaret Chernin. Cabe recordar que la novela había estado previamente en desarrollo para una serie en Freeform, con Ilene Chaiken (The L Word) y Jennifer Beals como productoras ejecutivas.

¿De qué trata la historia?

“The Seven Husbands of Evelyn Hugo” gira en torno a una exclusiva e icónica estrella del Hollywood dorado que, ya en el ocaso de su carrera, recluta a la desconocida periodista Monique Grant para que escriba sus tan esperadas memorias.

A lo largo de la reveladora entrevista, Evelyn Hugo desnuda por primera vez su vida privada: su meteórico ascenso a la fama, sus siete matrimonios, tema recurrente en la prensa sensacionalista, y los secretos que ha guardado celosamente tras bambalinas, incluyendo la verdadera razón por la que eligió a Monique para esta confesión final.

Aunque todavía no se ha anunciado oficialmente ningún nombre para el reparto, los fans no han tardado en proponer a sus actrices favoritas. Entre las más mencionadas para encarnar a la carismática Evelyn Hugo figuran Jessica Chastain, Ana de Armas y Eiza González.

Sin embargo, la propia Chastain descartó rotundamente su participación en 2023: declaró a E! que no existe “ninguna posibilidad” de que protagonice la cinta como Celia St. James, aunque se mostró halagada por la “maravillosa” base de seguidores del libro.

Por su parte, tanto Ana de Armas como Eiza González se han mostrado abiertas a asumir el papel principal. “Sería un honor enorme”, afirmó González, confesando ser una gran admiradora de la obra de Reid.

Taylor Jenkins Reid se ha convertido en uno de los fenómenos editoriales más importantes del momento, con más de 24 millones de ejemplares vendidos en 43 idiomas. Sus libros han sido seleccionados por clubes de lectura tan influyentes como los de Reese Witherspoon y Jenna Bush Hager.

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