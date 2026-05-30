Pete Davidson elogia la faceta actoral de Kim Kardashian: “Es muy buena”

Pete Davidson se convirtió en el defensor más inesperado del talento interpretativo de su exnovia, Kim Kardashian. El comediante no dudó en alabar las habilidades de la empresaria durante el último episodio de “The Pete Davidson Show” de Netflix.

Mientras que críticos y una parte del público aún se muestran escépticos ante la incursión de la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” en el mundo de la actuación, con papeles en “American Horror Story: Delicate” y el drama legal de Ryan “Murphy All’s Fair” (2025), Davidson se posicionó a su favor.

La confesión surgió cuando Davidson entrevistaba a la comediante Nikki Glaser, coprotagonista de la próxima comedia coral “The Fifth Wheel”, dirigida por Eva Longoria. Al hablar del rodaje, Davidson mencionó a Kardashian, quien interpreta a una atractiva forastera que altera los planes de un grupo de amigas en un viaje a Las Vegas.

“¿No es una locura que Kim sea buena actuando?”, preguntó Davidson.. Acto seguido, reveló una conversación privada que mantuvieron cuando aún eran pareja: “Recuerdo que cuando salíamos, un día ella simplemente dijo: ‘Creo que voy a ser actriz’. Y yo estaba como, ‘¡Claro, sí!’”

Glaser secundó inmediatamente el comentario y alabó a la fundadora de Skims por ignorar a sus detractores: “Lo que ella quiera hacer, lo hará, especialmente si la gente dice: ‘No puedes hacer esto’. Ella sabía que todos iban a esperar que fracasara”.

Del noviazgo fugaz a la rivalidad con Kanye West

Davidson y Kardashian mantuvieron una relación de nueve meses, que comenzó poco después de que la empresaria se separara de Kanye West (ahora conocido como Ye) en 2021.

Durante ese tiempo, el rapero lanzó múltiples pullas contra su entonces nuevo rival sentimental, a quien solía llamar despectivamente “Skete”. La enemistad alcanzó un punto oscuro cuando Ye publicó el videoclip de “Eazy”, en el que aparecía una figura de plastilina de Davidson siendo secuestrada y decapitada.

Actualmente, Davidson acaba de separarse de la modelo Elsie Hewitt apenas cinco meses después del nacimiento de su hija, Scottie.

Mientras tanto, Kim Kardashian sigue adelante con su carrera interpretativa, y ahora cuenta con un respaldo inesperado: el de su exnovio, que la animó desde el primer día.

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