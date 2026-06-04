El ‘Mundialito, la Copita Mundial’, aquí en Los Ángeles

Los Ángeles tiene un lugar especial en las escenas del Mundial de fútbol. Especial como lo es esta ciudad. Por eso de la diversidad. En cada celebración de la fiesta deportiva más grande del mundo, están representados todos los países. Primero, los de América Latina. Ahí están los pickups llevando gigantescas banderas del país de origen. De los balcones cuelgan otras banderas. A veces, son la del que llaman “este país”, Estados Unidos, que nos ha dado identidad y crecimiento. No son suficientes. Y en restaurantes ruidosos, donde no cabe ni un alfiler, la gente mira el partido con el corazón en la boca. Después viene la celebración o el cotejo fúnebre. Depende.

Todo ello nos separa. Nos atomiza por equipos nacionales, por unas semanas. Pero también nos hermana.

Para estimular el espíritu comunitario, para festejar el fútbol en familia y con amigos aunque sean del otro equipo, COFEM, el Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica, con el apoyo de otras organizaciones comunitarias están organizando “El Mundialito, la Copita Mundial”, dirigido especialmente a la comunidad inmigrante latina de la ciudad.

“Crea un espacio local de inclusión, unidad y sentido de pertenencia”, explica la organización. Será un torneo de la comunidad, donde niños y niñas jugarán bajo los uniformes de las diferentes selecciones nacionales. Prometen 16 o más equipos de niños de 7 a 12 años y algunos de adultos. Además del acceso al espacio verde, habrá “una feria de recursos sobre inmigración, salud, medio ambiente y desarrollo juvenil”.

Así sí podemos festejar. El Mundial, y el Mundialito aquí, en Los Ángeles.

Será este sábado, 6 de junio, de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el Río de Los Ángeles State Park, 1900 N. San Fernando Road, LA 90065. Gratis. Más información, en el 213 417-8390.