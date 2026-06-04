Hezbolá rechaza acuerdo de alto al fuego con Israel

Hezbolá informó a las autoridades libanesas que rechaza el acuerdo de alto el fuego anunciado en Washington entre el Líbano e Israel. La decisión, anunciada antes por el jefe de Hezbolá, Naim Qasem, fue transmitida “al presidente del Parlamento, Nabih Berri”, aliado de la organización chiita, quien “comparte la misma posición”, añadió.

El presidente libanés, Joseph Aoun, estaba a la espera de la respuesta del movimiento al acuerdo anunciado eyer miércoles (03.06.2026), que contemplaba un alto el fuego condicionado a un “cese completo” de los ataques de Hezbolá. (efe, afp)

Israel seguirá operaciones en el Líbano pese al alto el fuego

Israel continuará con sus operaciones sobre el terreno en el sur del Líbano por el momento y los residentes libaneses, a los que Israel ha obligado a abandonar sus hogares no podrán regresar, según declaró este jueves el ministro de Defensa, Israel Katz.

Los comentarios de Katz se producen un día después que el Líbano e Israel anunciaran que habían acordado aplicar un alto el fuego durante las conversaciones en Washington. El acuerdo está supeditado al cese de los disparos por parte de Hezbolá.

En un comunicado, Katz afirmó que las tropas permanecerían en la denominada zona de seguridad del sur del Líbano, incluida la zona del castillo de Beaufort, una fortaleza de 900 años de antigüedad capturada por Israel el sábado. Además, afirmó que Israel seguiría “desmantelando la infraestructura terrorista en la zona”, al tiempo que aseguró que Israel tenía “libertad de acción, respaldada por Estados Unidos, para atacar en Beirut en respuesta a los ataques contra las comunidades y el territorio israelíes”.