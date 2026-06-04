Los Hitmen: no más tras bambalinas

Es probable que no sepas quiénes son Los Hitmen, aunque es muy posible que los hayas escuchado una y otra y otra vez.

Kristian Ginorio, “Lelo” y Emanuel Infante, “Jazzy”, son los genios detrás de muchos éxitos reguetoneros que han interpretado artistas como Wisin y Yandel, Jay Wheeler, Dalex, Justin Quiles y muchos otros.

Ahora, después de dos décadas de dedicarse a producir canciones para otros, Lelo y Jazzy decidieron que era el tiempo para hacer un disco en el que ellos fueran los protagonistas. No más tras bambalinas.

“Siempre hemos estado detrás del telón”, dijo Jazzy. “Esta es la primera vez como que nos presentamos como artistas, y nuestro primer álbum es bien emocionante, es como nuestro primer bebé”.

El álbum se llama “Season 1”, y aún está en proceso de producción, aunque en los últimos meses han sacado a la luz algunas canciones que han dado una probada de lo que prepara este par, como “La culpable”, que grabaron junto a Wisin y De la Ghetto.

No ha sido falta de voluntad la razón por la que este dúo no había grabado un disco. Las ganas siempre estuvieron ahí y hubo varios intentos, pero por alguna razón, los astros no estaban alineados.

“Hemos intentado varias veces”, dijo Lelo. “Pero esta vez como que todo se puso en orden, se puso de una manera muy orgánica que pudimos lograr este álbum con tantos [amigos] juntos increíbles para nosotros”.

Este año también celebran sus veinte años como dupla, como los reyes Midas del reguetón. Y el proceso fue espontáneo, orgánico, sin demasiada planeación, dijeron. Llegaban al estudio y comenzaban a grabar lo que salía de sus mentes, hasta que el disco fue tomando forma.

“La culpable” fue una idea que traían, se la dieron en Medellín, Colombia, a Fanta, amigo de ellos, y comenzaron a trabajarla. Lo único que tenían claro era los amigos que querían tener como invitados.

“Nosotros trabajamos desde cero, y eso es algo que nos encanta hacer también”, dijo Jazzy, “y a los artistas también, a los compositores les encanta cuando hacemos estos temas de cero”.

Los Hitmen —Lelo es puertorriqueño y Jazzy ecuatoriano— anunciarán los planes de una gira pronto, así como más colaboraciones y otras sorpresas. Están armando un show completo que prometen que será novedoso y que va a sorprender a más de uno.

En el horno también ya se está cocinando “Season 2”, porque estos chicos apenas están tomando vuelo.