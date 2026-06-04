Por qué a India le interesa contar con Venezuela como proveedor clave de petróleo

La presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez llegó este miércoles a India para mantener conversaciones sobre comercio, inversiones, salud y energías renovables.

Sin embargo, la relación entre ambos países sigue girando en torno a un único producto básico: el petróleo.

India es el tercer mayor importador de petróleo del mundo y ha incrementado drásticamente sus compras de crudo venezolano en los últimos meses, convirtiendo al productor sudamericano en un proveedor cada vez más valioso, justo en un momento en el que la guerra en Irán ha estrangulado los flujos energéticos provenientes del Golfo.

India importa cerca del 90% de su petróleo.

Aproximadamente la mitad de sus importaciones de crudo —alrededor de 2,5 a 2,7 millones de barriles diarios— transitan por el estrecho de Ormuz, el paso estratégico del Golfo que ahora se encuentra, en la práctica, cerrado debido al conflicto.

Esto le confiere a Venezuela una importancia que supera con creces su lugar en las estadísticas comerciales de India.

Oro negro

NurPhoto via Getty Images: India importa cerca del 90% de su petróleo; aproximadamente la mitad de sus importaciones de crudo pasan por el estrecho de Ormuz.

El comercio bilateral alcanzó un valor de apenas US$679 millones en el periodo 2024-25, una fracción ínfima del comercio global de India.

Sin embargo, es difícil de ignorar a Caracas en momentos en los que Nueva Delhi busca diversificar sus proveedores de petróleo.

Venezuela fue la quinta mayor fuente de importaciones de crudo de India en mayo, suministrándole cerca de 266.000 barriles diarios, lo que representa aproximadamente el 5,3 % del total de las importaciones de crudo del país, según la firma de análisis marítimo Kpler.

Solo Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Brasil suministraron mayores cantidades.

Después de una interrupción de un año —provocada por las medidas impuestas por EE.UU. contra los compradores de crudo venezolano—, las refinerías indias reanudaron las importaciones en febrero, a raíz de un acuerdo para el alivio de las sanciones alcanzado entre Washington y Caracas.

Actualmente, es imposible pasar por alto las mayores reservas probadas de petróleo del mundo a la vez que Nueva Delhi busca diversificar sus suministros de crudo para reducir su dependencia de Medio Oriente.

Este es el telón de fondo de la sexta visita de Rodríguez a India, donde tiene previsto reunirse con el primer ministro Narendra Modi y otros altos funcionarios.

“Es un socio energético importante para nosotros”, declaró Randhir Jaiswal, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de India, señalando que las empresas energéticas estatales indias mantienen inversiones en Venezuela.

Según Kpler, India importó alrededor de 280.000 barriles diarios de crudo venezolano en abril y mayo —los primeros cargamentos tras una pausa de nueve meses—, y se prevé que las llegadas en junio superen los 300.000 barriles diarios.

La crisis de Hormuz

AFP via Getty Images: La producción petrolera de Venezuela ha aumentado este año, pero se mantiene muy por debajo de los niveles históricos.

El regreso del crudo venezolano coincide con una creciente preocupación por las interrupciones en el suministro en Medio Oriente y la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz.

“Sin embargo, el momento en el que llegaron los cargamentos iniciales sugiere que, probablemente, estos se aseguraron mucho antes de las recientes interrupciones, lo que pone de relieve una estrategia de abastecimiento a largo plazo en lugar de una respuesta puramente reactiva”, afirmó Sumit Ritolia, analista principal de investigación en Kpler.

Para las refinerías indias, no obstante, el atractivo no es meramente geopolítico.

Relativamente más barato de adquirir, pero complejo de refinar, el crudo venezolano es un petróleo pesado y rico en azufre.

Las sofisticadas refinerías de India se encuentran entre las pocas capaces de procesarlo eficientemente para transformarlo en diésel y el combustible para aviones.

Este renovado interés marca un retorno parcial a una relación anterior.

Antes de que las sanciones estadounidenses detuvieran las importaciones en 2019, Venezuela se había convertido en uno de los proveedores de petróleo más importantes de India; llegó a ocupar el tercer puesto en 2012 y se mantuvo entre los cinco principales a partir de entonces.

Para 2019, enviaba cerca de 16 millones de toneladas de crudo al año, contribuyendo a elevar el comercio bilateral hasta los US$6.400 millones, impulsado abrumadoramente por el petróleo.

Sin embargo, es poco probable que Venezuela transforme la matriz energética de India, según opinan los expertos.

La producción ha aumentado en aproximadamente entre 400.000 y 500.000 barriles diarios (kbd) este año, pero se mantiene muy por debajo de los niveles históricos, lo que limita su capacidad para sustituir a los principales proveedores.

“En cambio, los barriles venezolanos deberían considerarse, ante todo, como una atractiva opción de diversificación: brindan a las refinerías indias acceso a un crudo pesado económico, al tiempo que reducen la dependencia de una única región de suministro”, señaló Ritolia.

La posibilidad de que Venezuela se convierta en un proveedor de mayor envergadura dependerá de la producción, las sanciones y la geopolítica.

No obstante, Nueva Delhi vislumbra un margen para profundizar la relación energética.

Tal como expresó el gobierno indio en un comunicado, Venezuela ha sido “un socio importante” en los ámbitos de la energía y la inversión; de hecho, las empresas estatales indias ya poseen participaciones significativas en el sector petrolero del país y se muestran “interesadas en explorar oportunidades para ampliar aún más su presencia”.

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