Agentes de ICE detienen a exmilitar mexicano acusado de desaparición forzada de personas por el caso Ayotzinapa

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron en Hawthorne, California, a Enrique Martínez Chávez, exintegrante del Ejército Mexicano señalado por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.

La detención fue confirmada por autoridades migratorias estadounidenses, que informaron que Martínez Chávez, de 32 años, era buscado por la justicia mexicana por el delito de desaparición forzada de personas.

De acuerdo con ICE, permanecerá bajo custodia mientras se realizan los procedimientos correspondientes para su eventual traslado a México.

Según las investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa, Martínez Chávez formó parte del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, y se encontraba en servicio la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrió el ataque y posterior desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Yesterday, ICE LA arrested 32-year-old Enrique Martinez-Chavez in Hawthorne, California. Martinez is wanted in his home country of Mexico for enforced disappearance of persons while a member of the Mexican military. He'll remain in ICE custody until he can be sent home. pic.twitter.com/NVYGfnnkIe — ICE Los Angeles (@EROLosAngeles) June 4, 2026

Diversas investigaciones federales lo han ubicado entre un grupo de militares señalados por presuntas omisiones y posibles actos de colusión relacionados con los hechos ocurridos aquella noche.

Su nombre apareció entre las órdenes de aprehensión emitidas en 2022 contra personal militar presuntamente vinculado al caso, aunque varias de esas órdenes fueron posteriormente canceladas por la Fiscalía General de la República, en medio de controversias dentro de la investigación.

El arresto ocurre cuando el caso Ayotzinapa continúa abierto y sin una resolución definitiva sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

A casi doce años de los hechos, familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos mantienen la exigencia de que se esclarezcan completamente los acontecimientos y se finquen responsabilidades a todos los involucrados.

La captura de Martínez Chávez representa uno de los movimientos más recientes en las investigaciones relacionadas con el caso, considerado uno de los episodios más emblemáticos y controvertidos en materia de derechos humanos en México durante las últimas décadas.

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