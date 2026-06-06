El tiempo de hoy en Dallas para este sábado 6 de junio

Este sábado 6 de junio se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC). La probabilidad de lluvia será del 99% y tendremos más nubes que claros. Por otro lado, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 8.08 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 73 grados Fahrenheit (23ºC), con una probabilidad de precipitación del 88%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:19 h y se pondrá a las 20:33 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 75 y los 90 grados Fahrenheit (24 y 32ºC). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 55% por la mañana, 25% por la tarde y 55% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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