Noruega se tomó foto oficial al estilo vikingo y divide opiniones en la nación escandinava

La selección de Noruega buscó innovar con su foto oficial para el Mundial 2026 y en teoría logró un impacto con la concepción de la gráfica resaltando sus orígenes vikingos, pero cuando esperaban haber impresionado a todos los noruegos, se llevaron la sorpresa de ver cómo dividía opiniones en su país.

Los jugadores del equipo escandinavo, encabezados por el delantero estelar del Manchester City Erling Haaland, posaron como vikingos a pie de un fiordo y la imagen fue difundida en redes sociales por las autoridades del fútbol noruego a una semana del comienzo de la justa mundialista.

Norway delivering possibly the coldest photo shoot EVER before the 2026 FIFA World Cup ???



?: @nff_landslag / @David_Yarrow pic.twitter.com/7Z4CD0dqK4 — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) June 5, 2026

La gráfica que trató de ensalzar las raíces vikingas de esta nación que regresa a una justa mundialista después de una larga ausencia de 28 años fue publicada en la cuenta oficial de la red social X de esta selección europea que intentará pisar con fuerza en su cuarta oportunidad en una Copa del Mundo.

Noruega busca reverdecer añejos lauros, ya que no juega una fase final de un gran torneo desde la Eurocopa 2000 y cuya anterior experiencia mundialista se remonta a Francia 1998 y antes en Estados Unidos 1994, donde derrotó a México 1-0 y mucho antes en Francia 1938.

La foto fue retomada por diarios como Morgenbladet o Klassekampen, que recopilaron en sus páginas comentarios adversos de expertos y columnistas que denuncian el recurso al cliché vikingo, el abuso de la masculinidad o la posible asociación con la extrema derecha, reforzada por el empleo de caracteres rúnicos en los nombres de los jugadores en las camisetas.

Pero no todo fue negativo, pues el diputado del partido Rojo, Mímir Kristjánsson, dijo en la televisión pública NRK que: “Pienso que es fantástico. Se trata de un Mundial de fútbol en el que se encuentran culturas de todo el planeta. Noruega debe llevar consigo su propia cultura”.

Mientras que el técnico de la selección: Ståle Solbakken dijo que: “Hay temas más importantes y problemáticos. No quiero gastar tiempo en eso“, al ser preguntado en rueda de prensa.

?????ME ATRAPASTE, ES ARTE



No señores, no es IA. Es la foto oficial de la Selección de Noruega de cara a la Copa del Mundo. Vikingos de élite.? pic.twitter.com/Z8eKisgvCB — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 5, 2026

Noruega fue ubicada en el Grupo I junto con Francia, Senegal e Irak, contra la que debutará el 17 de junio en el Estadio Boston (Gillette Stadium), ubicado en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos; el segundo será contra Senegal en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (East Rutherford, Nueva Jersey).

.@sportskafa: ???? Norwegian national team players at a Viking-themed photoshoot before the World Cup. Amazing.@nff_landslag pic.twitter.com/j9mrhKIgUD — Willem J. Bod (@WillemBod) June 5, 2026

El tercer juego será contra Francia en el Estadio Boston (Foxborough, Massachusetts) y donde quizá los vikingos se jueguen la vida contra los franceses en un duelo de pronóstico reservado.

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