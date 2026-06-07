Confirman la muerte de joven universitario de Alabama que desapareció cerca de Kioto

La familia de James Weston Higginbotham confirmó este sábado el hallazgo sin vida del joven de 20 años que había desaparecido durante unas vacaciones familiares en Japón.

La noticia fue dada a conocer por su madre, Nancy Higginbotham, a través de una publicación en Facebook, en la que informó que el cuerpo fue localizado por un grupo voluntario de búsqueda y rescate en una zona montañosa en las afueras de Kyoto.

“Nuestra familia está devastada. El dolor que sentimos es imposible de expresar con palabras”, escribió.

Los familiares no ofrecieron detalles sobre la causa de la muerte ni sobre las circunstancias en las que fue encontrado el estudiante.

Una búsqueda que movilizó a voluntarios en varios países

Higginbotham, estudiante de la Auburn University, había viajado a Japón junto a sus padres a finales de mayo.

Según la información difundida por la familia durante la búsqueda, el joven fue visto por última vez el 29 de mayo en las inmediaciones de la estación de Yamashina, al este de Kioto.

Sus padres explicaron previamente que se había separado de ellos después de una discusión familiar. Gracias a una aplicación de localización pudieron seguir sus movimientos mientras se encontraba cerca de un río y posteriormente abordaba un tren.

Sin embargo, la señal de su teléfono desapareció repentinamente y desde entonces no hubo más rastros confirmados sobre su paradero.

La desaparición generó una amplia movilización de voluntarios, residentes locales y organizaciones de búsqueda tanto en Japón como en Estados Unidos.

La familia agradece el apoyo recibido

En su mensaje, Nancy Higginbotham expresó su agradecimiento a las personas que colaboraron en los esfuerzos para encontrar a su hijo.

“La enorme muestra de bondad y apoyo nos sostuvo durante los días más oscuros de nuestras vidas”, señaló.

La familia también pidió respeto a su privacidad mientras enfrenta el duelo por la pérdida.

“Estamos eternamente agradecidos por el tiempo que compartimos con nuestro querido Weston, pero no podemos empezar a comprender cómo será la vida sin él”, escribió su madre.

Persisten interrogantes sobre lo ocurrido

Hasta el momento, las autoridades japonesas no han divulgado información sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre los hallazgos realizados en la zona donde fue localizado el cuerpo.

Durante los días previos al desenlace, los familiares mantenían la esperanza de encontrarlo con vida. Su madre había destacado que Weston era un excursionista experimentado, con conocimientos para orientarse en entornos naturales y capacidad para sobrevivir en condiciones adversas.

La investigación continúa mientras las autoridades intentan determinar qué ocurrió durante los días en que permaneció desaparecido.

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