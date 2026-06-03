Estudiante universitario de Alabama desaparece durante viaje familiar en Japón

La desaparición de un estudiante universitario estadounidense en Japón ha generado una intensa búsqueda por parte de familiares y autoridades locales.

James “Weston” Higginbotham, de 20 años, fue visto por última vez el 29 de mayo en Kioto, uno de los destinos turísticos más visitados del país. Desde entonces, su familia no ha tenido noticias de él y mantiene una campaña pública para localizarlo, según informó su madre, Nancy Higginbotham, en una publicación de Facebook.

El joven estudia en Auburn University, en Alabama, y había llegado a Japón junto con sus familiares el 25 de mayo para realizar un viaje por el país.

Su última ubicación confirmada fue en Kioto

Según la información difundida por sus familiares, la última compra confirmada de Higginbotham ocurrió en una tienda de artículos para el hogar Kohnan, en Kioto.

Posteriormente, llegó a la estación de tren de la ciudad, pero la señal de su teléfono celular se perdió alrededor de las 8:29 p.m. hora local.

Imágenes de videovigilancia obtenidas por la policía muestran al estudiante descendiendo en la estación Yamashina, ubicada a pocos minutos del lugar donde tomó el tren.

Sin embargo, hasta ahora no se ha podido determinar si volvió a abordar otro convoy o hacia dónde se dirigió después.

En la página creada para ayudar en la búsqueda, los familiares indicaron que el joven podría haber estado atravesando una situación de angustia emocional antes de desaparecer.

Su madre, Nancy Higginbotham, pidió comprensión mientras continúa la búsqueda.

“Por favor, sean amables. Estamos viviendo nuestro propio infierno. La policía ha confirmado que no está detenido tras una noche de fiesta. Les suplico que sean amables. Ya estoy sufriendo muchísimo”, escribió en redes sociales.

Tanto Nancy como su esposo, Keith Higginbotham, permanecen en Japón colaborando activamente en las labores para encontrar a su hijo.

Un excursionista experimentado que conoce la naturaleza

De acuerdo con la descripción difundida por la familia, Higginbotham mide aproximadamente 1,85 metros, tiene cabello rubio largo y ojos azules.

La última vez que fue visto vestía una camiseta blanca con un diseño en la espalda que decía “Save the Bees”, pantalones de pana color lavanda, zapatillas Adidas blancas con franjas negras y un bolso cruzado con una referencia al estado de Alabama.

Sus allegados destacan que se trata de un excursionista experimentado y con un excelente sentido de orientación, por lo que las circunstancias de su desaparición han generado aún más preocupación.

La familia ha solicitado ayuda a residentes y visitantes para revisar hoteles, hostales, cafeterías, estaciones de tren, comercios y áreas boscosas cercanas a la última ubicación conocida del estudiante.

Nancy Higginbotham aseguró que ella y su esposo realizaron búsquedas nocturnas con linternas, aunque las condiciones del terreno y la presencia de fauna silvestre dificultaron los recorridos.

Además, señaló que continuará explorando zonas boscosas pese a las condiciones meteorológicas adversas provocadas por una tormenta que afecta la región.

Mientras continúa la búsqueda en Japón, familiares y amigos organizan muestras de apoyo en Estados Unidos.

Está prevista una vigilia de oración para el martes por la tarde en la iglesia Asbury United Methodist Church, en Birmingham, Alabama, donde miembros de la comunidad se reunirán para acompañar a la familia y pedir por el regreso seguro del estudiante.

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