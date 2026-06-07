Miami: el tiempo para hoy domingo 7 de junio

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 7 de junio indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 86 grados Fahrenheit (30ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 12.43 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y se prevén nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:29 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:11 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que el cielo estará cubierto con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 79 y los 86 grados Fahrenheit (26 y 30ºC). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami incluye el final de la primavera y el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también incrementa la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.