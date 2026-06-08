Acusan a un hombre de asesinar a puñaladas a un reconocido barbero de Minnesota y abandonar su cuerpo en vías del tren

Las autoridades de Minnesota arrestaron a un hombre de 24 años acusado de asesinar a puñaladas a Gabriel Arrazola Pérez, un conocido propietario de una barbería de St. Paul cuyo cuerpo fue encontrado en unas vías del tren a finales de mayo.

De acuerdo con una denuncia penal citada por Law&Crime, Omar Andrés Ramos Castro fue detenido el 4 de junio y posteriormente acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de Arrazola Pérez, de 44 años.

El cadáver fue localizado el 25 de mayo después de que un hombre que paseaba con su bulldog inglés notara algo inusual cerca de las vías férreas. Según el expediente judicial, el perro comenzó a tirar de su dueño hacia el lugar donde se encontraba el cuerpo. El testigo llamó inmediatamente al 911 y aseguró a la policía que el cadáver no estaba allí el día anterior.

Cuando los agentes llegaron a la escena encontraron documentos personales, entre ellos una receta para gafas y una licencia de conducir, que permitieron identificar a la víctima. El vehículo de Arrazola Pérez, un Subaru Crosstrek, fue hallado aproximadamente a 800 metros del lugar.

La investigación

Familiares informaron a los investigadores que vieron a Arrazola Pérez por última vez durante una reunión en una cervecería local la tarde del 24 de mayo. Después de abandonar el establecimiento, dejaron de tener contacto con él.

Los registros telefónicos mostraron que, tras salir de la reunión, la víctima realizó tres llamadas a una misma persona y recibió una llamada de regreso a las 6:34 de la tarde.

Posteriormente, los detectives revisaron grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas cerca de las vías del tren donde fue encontrado el cuerpo. Las imágenes mostraron a Arrazola Pérez caminando junto a otro hombre alrededor de las 7:03 de la noche. Horas después, entre las 8:55 p. m. y las 11:12 p. m., el cuerpo ya era visible en el lugar.

La policía determinó que el número telefónico con el que la víctima se comunicó pertenecía a Ramos Castro y que la ubicación de ese dispositivo coincidía con la escena antes, durante y después del crimen.

Los investigadores también recuperaron el teléfono celular de Arrazola Pérez con ayuda de una unidad canina. El análisis forense reveló que las huellas encontradas en el aparato no correspondían a la víctima. Además, se descubrió que Ramos Castro le había enviado una ubicación a través de WhatsApp cercana al sitio donde posteriormente fue hallado el cadáver.

La confesión

Las pesquisas condujeron a los agentes hasta el apartamento de Ramos Castro, donde fue arrestado e interrogado con la asistencia de un intérprete.

Según la denuncia penal, el sospechoso ofreció inicialmente versiones contradictorias sobre su relación con Arrazola Pérez. Primero afirmó que apenas lo conocía y que solo había trabajado ocasionalmente para él. Más tarde reconoció haber recibido llamadas de la víctima para reunirse a comer o fumar marihuana.

Tras ser confrontado con las pruebas obtenidas durante la investigación, Ramos Castro admitió que estuvo con Arrazola Pérez en las vías del tren la noche del crimen.

El acusado declaró que la víctima supuestamente le hizo insinuaciones sexuales no deseadas e intentó tocarlo de manera inapropiada. Según su versión, reaccionó violentamente y lo apuñaló con una navaja.

La policía indicó que Ramos Castro aseguró no recordar cuántas veces atacó a la víctima porque estaba “abrumado por la ira”.

Múltiples heridas

El informe forense describe una agresión particularmente violenta. Arrazola Pérez presentaba heridas defensivas y múltiples puñaladas en la espalda, el cuello, el pecho y el abdomen.

Las autoridades señalaron que una de las lesiones provocó la evisceración del intestino grueso de la víctima y que las puñaladas causaron fracturas en varias vértebras del cuello y la espalda.

Ramos Castro permanece recluido en la cárcel del condado de Ramsey con una fianza fijada en 2,5 millones de dólares. Su primera comparecencia ante el tribunal estaba programada para esta semana.

El caso continúa bajo investigación.

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