El atleta Armand Duplantis cae derrotado por primera vez en tres años

La histórica racha de Armand Duplantis llegó a su fin. El campeón olímpico y plusmarquista mundial de salto con pértiga sufrió este domingo una inesperada derrota en la reunión de Estocolmo de la Liga Diamante 2026, donde el australiano Kurtis Marschall se quedó con la victoria ante el público sueco.

Después de casi tres años sin conocer la derrota, el atleta escandinavo no pudo superar los 5,80 metros en una jornada marcada por las complicadas condiciones meteorológicas, poniendo fin a una de las rachas más impresionantes del atletismo mundial.

Mondo Duplantis ?? loses a Pole Vault competition for the first time since 2023!



He only managed to clear the 5.80m bar and failed to clear 6.00m (twice) and 6.05m.



His 40-meet win streak is broken in front of a home crowd in Stockholm. pic.twitter.com/uYCCJctYQC — Track & Field Gazette (@TrackGazette) June 7, 2026

Se termina una racha histórica para Armand Duplantis

El Estadio Olímpico de Estocolmo había sido escenario de algunos de los momentos más memorables de la carrera de Armand Duplantis, incluyendo récords mundiales y actuaciones históricas.

Sin embargo, esta vez la historia fue diferente. El sueco, que llegaba como amplio favorito tras elevar recientemente el récord mundial hasta los 6,31 metros, no logró encontrar su mejor versión frente a sus aficionados.

Las fuertes ráfagas de viento que afectaron la competencia complicaron cada intento del vigente campeón olímpico, quien no pudo superar las alturas decisivas y terminó firmando una actuación inusual para su nivel competitivo.

Kurtis Marschall ?? was the winner of the men's Pole Vault at the Stockholm Diamond League with a jump of 5.90m!



He beat Mondo Duplantis ?? and ended his win streak of 40 meets, the Swede settling for 2nd with 5.80m. Baptise Thiery ?? was 3rd with the same height on countback. pic.twitter.com/PXYm2srZLo — Track & Field Gazette (@TrackGazette) June 7, 2026

Kurtis Marschall aprovecha la oportunidad y conquista Estocolmo

Mientras Duplantis sufría para encontrar estabilidad en sus saltos, el australiano Kurtis Marschall mostró mayor consistencia y aprovechó las condiciones para quedarse con una valiosa victoria.

El doble medallista de bronce mundial registró una marca de 5,90 metros, suficiente para imponerse en una competencia que pasará a la historia por el fin del dominio absoluto del sueco.

A sus 29 años, Marschall logró uno de los triunfos más importantes de su trayectoria deportiva al derrotar al hombre que parecía invencible en la disciplina.

The villain in Stockholm ?



Kurtis Marschall has become the first man to defeat world record holder Mondo Duplantis in over 1000 days, bringing the Olympic champion’s winning streak to a close at 40 competitions.



? – @Diamond_League #AthleticsNation pic.twitter.com/b2Opg8GBN7 — Australian Athletics (@AustralianAths) June 7, 2026

La primera derrota de Duplantis desde 2023

La última vez que Armand Duplantis había sido derrotado se remontaba al 21 de julio de 2023, cuando finalizó en la cuarta posición durante una competencia celebrada en Mónaco.

Desde entonces, el sueco había dominado cada torneo en el que participó, consolidándose como la gran figura del atletismo mundial y elevando constantemente sus propios récords.

Su impresionante balance desde 2020 refleja el tamaño de su hegemonía: 105 competiciones disputadas, 100 victorias y apenas cinco derrotas.

Un inicio de temporada diferente para el campeón olímpico

La prueba de Estocolmo representó apenas la segunda competencia al aire libre de Duplantis durante la temporada 2026.

Su estreno había llegado en la Liga Diamante de Shanghái, donde se impuso con una marca de 6,12 metros, aunque sin alcanzar los registros espectaculares que suelen acompañarlo.

En Suecia intentó superar primero los 6,00 metros y posteriormente los 6,05, pero no logró completar ninguno de los intentos, quedándose finalmente con un discreto salto de 5,80 metros.

¿Puede afectar esta derrota el dominio de Duplantis?

Aunque la derrota representa una noticia inesperada para el mundo del atletismo, pocos dudan de que Armand Duplantis seguirá siendo el principal referente del salto con pértiga.

El sueco continúa siendo poseedor del récord mundial, bicampeón olímpico y múltiple campeón mundial, credenciales que lo mantienen como el gran favorito para las próximas citas internacionales.

Sin embargo, el triunfo de Kurtis Marschall demuestra que incluso las figuras más dominantes pueden ser vulnerables en jornadas complicadas, especialmente cuando las condiciones externas juegan un papel determinante.

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