Jet privado estadounidense se estrelló en República Dominicana cuando se dirigía a recoger a exjugador de la MLB

Dos tripulantes murieron este domingo luego de que un jet privado Gulfstream se estrellara en el Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana, tras reportar una emergencia minutos después de despegar.

De acuerdo con medios locales, la aeronave, registrada en Estados Unidos, había llegado desde Puerto Rico y realizó una escala en La Romana para repostar combustible antes de continuar un vuelo chárter con destino a Austin, Texas.

La tripulación intentó regresar al aeropuerto

Según los reportes preliminares, poco después del despegue los pilotos notificaron una falla que los obligó a intentar un retorno de emergencia al aeropuerto.

Datos de seguimiento de vuelo mostraron que el avión realizó maniobras de aproximación y permaneció sobrevolando la zona antes de intentar aterrizar nuevamente.

Sin embargo, durante la maniobra la aeronave perdió estabilidad y terminó impactando dentro del perímetro aeroportuario.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron una gran columna de humo negro elevándose desde los restos del avión mientras equipos de emergencia combatían las llamas.

Las autoridades confirmaron que los dos ocupantes de la aeronave, el piloto y el copiloto, fallecieron en el lugar del accidente. Sus identidades no han sido divulgadas.

Yadier Molina reaccionó tras conocerse el accidente

El exreceptor de los St. Louis Cardinals, Yadier Molina, considerado uno de los mejores defensores en la historia de las Grandes Ligas, informó que el avión accidentado tenía previsto recogerlo a él, a su familia y a varios amigos.

A través de Instagram, Yadier Molina expresó sus condolencias a los familiares de los pilotos.

“Mis condolencias a los pilotos y sus familias. Este avión venía a recogernos a mí, a mi familia y a mis amigos en Texas para llevarnos de regreso a Puerto Rico. Es algo devastador”, escribió.

Tras el accidente, personal del servicio de rescate aeroportuario, bomberos y miembros de los organismos de seguridad aérea acordonaron la zona e iniciaron las labores de recopilación de evidencias.

Las autoridades aeronáuticas dominicanas anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del siniestro, incluyendo el análisis de la falla reportada por la tripulación antes de intentar regresar al aeropuerto.

Por el momento, no se ha informado si las condiciones meteorológicas o algún problema mecánico específico pudieron influir en el accidente.

Quién es Yadier Molina

Yadier Molina desarrolló toda su carrera en las Grandes Ligas con los St. Louis Cardinals, organización con la que ganó dos títulos de la Serie Mundial y participó en diez Juegos de Estrellas.

El puertorriqueño, de 43 años de edad, es ampliamente reconocido como uno de los mejores receptores defensivos en la historia del béisbol profesional.

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