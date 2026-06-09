Chile logró el mayor decomiso de droga en su historia valorado en 8,334 millones de dólares

Las autoridades chilenas informaron el decomiso de más de 108 toneladas de drogas que eran transportadas ocultas en cargamentos de madera procedentes de Bolivia, en lo que ha sido calificado como la mayor incautación registrada en el país sudamericano.

El operativo fue resultado de una investigación de seis meses coordinada entre organismos de seguridad, que detectaron un sofisticado esquema utilizado por organizaciones criminales para ocultar grandes cantidades de estupefacientes dentro de envíos comerciales de madera destinados al mercado chileno.

Las drogas encontradas en la madera eran principalmente cocaína y ketamina, con un valor estimado de 8.334 millones de dólares en el mercado europeo, señala un comunicado.

“Para que se hagan una idea, esto equivale a 100 años de nuestro presupuesto”, afirmó el Vicealmirante Arturo Oxley en el comunicado.

De acuerdo con las autoridades, la droga fue localizada durante inspecciones realizadas a diversos cargamentos que ingresaron al territorio nacional, con la auyda de equipos caninos.

? ¡Histórico golpe al crimen organizado!



Un trabajo conjunto entre Fiscalía, @Armada_Chile y @AduanaCL permitió detectar más de 1.080 toneladas de madera contaminada con sustancias ilícitas en los puertos de nuestro país. Se trata del mayor decomiso de estas características? pic.twitter.com/BW0nnoMzxj — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) June 8, 2026

Los narcóticos se encontraban escondidos en compartimentos especialmente acondicionados dentro de la mercancía, con el objetivo de evadir los controles fronterizos y aduaneros.

Las investigaciones apuntan a que la red criminal operaba a nivel transnacional, aprovechando rutas comerciales entre Bolivia y Chile para movilizar la droga hacia otros mercados de la región.

El hallazgo permitió evitar que una gran cantidad de sustancias ilícitas llegara a las calles y generara ganancias millonarias para las organizaciones involucradas.

Tras el decomiso de la droga, las investigaciones continúan para identificar a todos los responsables de la operación logística y financiera detrás del envío, así como para determinar el destino final de los cargamentos intervenidos.

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