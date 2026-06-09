Condenan a cadena perpetua a joven hispano que asesinó a niño de 5 años en Wisconsin

Un tribunal de Wisconsin condenó a cadena perpetua a Erik Mendoza, de 18 años, por su participación en el asesinato de Prince McCree, un niño de 5 años cuya desaparición y muerte conmocionaron a Milwaukee y motivaron cambios en la legislación estatal sobre menores desaparecidos.

Mendoza, quien tenía 15 años cuando ocurrió el crimen en octubre de 2023, no podrá solicitar la libertad condicional hasta haber cumplido al menos 50 años de prisión.

En febrero de este año, el joven se declaró culpable de homicidio intencional en primer grado, ocultamiento de cadáver y tres cargos de poner en peligro la seguridad de otras personas de forma imprudente, según informaron los medios locales FOX 6 y WISN.

Un crimen que estremeció a Milwaukee

Prince McCree fue reportado como desaparecido el 25 de octubre de 2023. Según las autoridades, su madre le permitió bajar al sótano de la vivienda familiar para jugar videojuegos. En esa misma residencia también vivía David Pietura, quien posteriormente fue condenado por el caso.

Cuando el menor no regresó, su madre alertó a la policía.

Al día siguiente, los investigadores localizaron el cuerpo del niño dentro de un contenedor de basura ubicado aproximadamente a una milla de su hogar.

Durante la investigación, Mendoza confesó haber estrangulado a Prince y golpearlo repetidamente con un palo de golf, de acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales.

Las autoridades sostuvieron además que Mendoza y Pietura ocultaron posteriormente el cadáver. Grabaciones de cámaras de vigilancia mostraron a ambos transportando una bolsa de basura blanca por un callejón el mismo día de la desaparición del menor.

Evidencias clave

Inicialmente, Pietura aseguró a los investigadores que él y Mendoza habían salido a caminar. Sin embargo, los registros de geolocalización de teléfonos celulares contradijeron esa versión.

Posteriormente, Pietura condujo a los agentes hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo del niño.

Pietura se declaró culpable de homicidio intencional en primer grado y recibió una sentencia de cadena perpetua en 2024.

El impacto del caso

La muerte de Prince McCree tuvo repercusiones más allá del proceso judicial. El caso impulsó la aprobación de la llamada Ley Prince, una normativa que amplió el sistema estatal de alertas por menores desaparecidos para incluir situaciones que no cumplen con los requisitos de una Alerta Amber.

Legisladores y defensores de la protección infantil consideraron que la medida ayudaría a movilizar más rápidamente recursos y atención pública en casos similares.

Durante la audiencia de sentencia, los padres del menor ofrecieron emotivos testimonios sobre el impacto devastador que la pérdida de su hijo ha tenido en sus vidas.

Darron McCree, padre de Prince, expresó su profunda rabia y dolor ante el tribunal, mientras que Jordan Barger, madre del niño, recordó que su hijo tenía apenas cinco años cuando fue asesinado.

“Mi bebé no merecía nada de esto”, dijo la madre durante la audiencia.

Mendoza optó por no hacer declaraciones antes de que el juez dictara la sentencia.

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