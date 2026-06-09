EE.UU. acusa a empresas chinas de ayudar a su ejército

Estados Unidos publicó una lista actualizada de empresas chinas que considera que ayudan a las fuerzas armadas de ese país.

El listado incluye, entre otros, al gigante del comercio electrónico Alibaba, el proveedor de motores de búsqueda Baidu y el fabricante de vehículos eléctricos BYD.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos dio a conocer las designaciones a pocas semanas de que el presidente Donald Trump se reuniera en Pekín con el líder chino, Xi Jinping, mientras ambas partes buscaban mantener la estabilidad en la relación bilateral.

La actualización del Pentágono llega meses después de que este difundiera- y luego retirara- una versión anterior de la lista sin dar explicaciones.

La nueva lista es en gran medida similar a la versión publicada brevemente en febrero.

Dos fabricantes de procesadores de memoria fueron reincorporados a la lista negra después de haber sido retirados en ese momento: ChangXin Memory Technologies y Yangtze Memory Technologies.

Gigantes tecnológicos

“Esta lista actualizada de empresas militares chinas es una advertencia para las empresas estadounidenses, todos los niveles de gobierno y el pueblo estadounidense”, dijo el representante John Moolenaar, presidente republicano del Comité Selecto de la Cámara sobre China.

En un comunicado instó a las empresas estadounidenses a “dejar de hacer negocios con estas amenazas para nuestra seguridad nacional” o arriesgarse a “facilitar el ascenso militar de China”.

Entre las empresas afectadas también están algunos de los principales gigantes tecnológicos de China, involucrados en la carrera de la inteligencia artificial, como Alibaba, Baidu y Tencent.

Trump invitó a Xi a realizar una visita a Washington en septiembre. Pero la lista podría avivar las tensiones entre las dos mayores economías del mundo.