Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de junio de 2026

LEO

Ya es momento de dejar de esperar que las oportunidades lleguen tocando la puerta de tu casa como si fueran repartidor de comida. Si quieres más dinero, ponte en movimiento. Si quieres un mejor trabajo, busca opciones. Si quieres enamorarte, sal y deja que te vean. Y si tu sueño es viajar, comienza a organizarte desde hoy porque los sueños no se cumplen solos. La vida te está enseñando que las cosas buenas sí llegan, pero primero debes demostrar que estás dispuesto o dispuesta a luchar por ellas. Has pasado demasiado tiempo quejándote de lo que no tienes, cuando podrías estar aprovechando esa misma energía para construir lo que tanto deseas.

Durante estos días notarás movimientos positivos en cuestiones laborales. Podrían presentarse nuevas responsabilidades, proyectos extras o incluso una oportunidad que te permita obtener un ingreso adicional. No te asustes si de pronto te cargan más trabajo, porque detrás de ese esfuerzo viene una recompensa que te hará sonreír cuando veas reflejado el resultado en tu bolsillo. Eso sí, administra bien tu dinero y no te emociones gastando antes de cobrar porque luego andas haciendo milagros para llegar a fin de quincena.

En cuestiones de salud será importante que cuides garganta, pulmones y vías respiratorias. Los cambios de clima, el exceso de estrés y las desveladas podrían pasarte factura. No te hagas el valiente ni la valiente ignorando molestias pequeñas porque después terminan convirtiéndose en algo más incómodo. Descansa un poco más y toma agua, que a veces crees que eres de hierro y tu cuerpo ya te está mandando señales de que necesita atención.

En el amor vienen momentos interesantes. Hay una energía muy especial que te pondrá frente a una persona que despertará emociones que creías dormidas. Si estás soltero o soltera, una conversación podría comenzar de manera casual y terminar moviéndote el tapete más de lo que imaginas. Las redes sociales serán una herramienta importante para conectar con alguien que comparte gustos, sueños o incluso una historia parecida a la tuya. No te precipites, disfruta el proceso y deja que las cosas fluyan.

Si tienes pareja, será momento de analizar qué tanto has aportado a la relación. A veces exiges atención, comprensión y cariño, pero se te olvida dar lo mismo a cambio. El amor no se alimenta solamente de regalos o detalles materiales. Muchas veces una conversación sincera, una muestra de interés o dedicar tiempo de calidad vale mucho más que cualquier cosa comprada. Si sientes distancia entre ustedes, deja el orgullo guardado y habla claro. No permitas que el silencio construya muros donde todavía existe la posibilidad de construir puentes.

En el terreno familiar podrían surgir chismes, comentarios o malentendidos que te harán sentir incómodo o incómoda. No caigas en provocaciones ni te conviertas en mensajero de información que ni siquiera sabes si es cierta. Hay personas que disfrutan viendo problemas donde no los hay y podrías terminar involucrado en situaciones que ni te corresponden. Mantente al margen y protege tu tranquilidad.

También será una etapa importante para soltar personas, hábitos y situaciones que llevan tiempo quitándote energía. Has cargado responsabilidades ajenas, preocupaciones que no te pertenecen y sentimientos que ya debieron quedarse en el pasado. No puedes seguir avanzando mientras llevas una maleta llena de cosas que ya no tienen lugar en tu vida. Aprender a decir “hasta aquí” será una de las mejores decisiones que tomarás durante esta etapa.

Tu estabilidad emocional dependerá completamente de la actitud con la que enfrentes los retos. Nadie va a venir a rescatarte ni a resolverte la vida. Tienes la fuerza, la inteligencia y el carácter para salir adelante, pero primero debes creer en ti. Deja de minimizar tus capacidades y reconoce todo lo que has logrado hasta ahora. Lo mejor de este ciclo no será lo que recibas del exterior, sino la confianza que comenzarás a recuperar en ti mismo o en ti misma.

Color del día: Dorado.

Números de la suerte: 08, 19 y 37.

VIRGO

Se acercan días en los que comenzarás a darte cuenta de que muchas de las cosas que te preocupaban no eran tan graves como pensabas. Has cargado demasiadas responsabilidades sobre tus hombros y en ocasiones te conviertes en tu peor juez, exigiéndote más de lo que le exigirías a cualquier otra persona. Ya bájale dos rayitas a esa costumbre de querer tener todo bajo control porque la vida también se disfruta cuando aprendes a soltar y confiar un poco más en los tiempos de Dios y del destino.

Vienen cambios importantes en tu vida y algunos comenzarán a notarse en cuestiones físicas. Si has estado cuidándote, haciendo un poco más de ejercicio o tratando de mejorar tus hábitos, comenzarás a ver resultados. Quizá no sean cambios gigantescos de un día para otro, pero sí suficientes para que te sientas mejor contigo mismo o contigo misma. Si por el contrario has estado dándole vuelo a los tacos, a las harinas, a los refrescos y a los antojitos nocturnos, todavía estás a tiempo de corregir el rumbo antes de que la ropa empiece a reclamarte cada vez que intentas abrochar un pantalón.

En cuestiones económicas se visualiza una oportunidad interesante relacionada con un negocio, una venta, un proyecto personal o una idea que has traído rondando desde hace tiempo en la cabeza. No descartes ninguna propuesta sin analizarla primero. Hay dinero que puede llegar por caminos distintos a los habituales, pero para aprovecharlo necesitarás actuar con inteligencia y dejar a un lado el miedo al fracaso. Recuerda que muchas veces te quedas pensando tanto las cosas que las oportunidades terminan llegando a manos de alguien más mientras tú sigues analizando los pros y los contras.

Ten mucho cuidado con ciertas amistades que aparecen únicamente cuando necesitan algo. Ya es momento de abrir bien los ojos y darte cuenta de quién está contigo por cariño sincero y quién solamente se acerca cuando ocupa favores, consejos, dinero o apoyo emocional. Hay personas que saben perfectamente cómo aprovecharse de tu nobleza y de tu disposición para ayudar. No significa que te vuelvas frío o fría, simplemente aprende a poner límites.

Durante estos días estarás especialmente sensible a las energías y emociones de quienes te rodean. Por eso será importante mantener distancia de personas conflictivas, negativas o que viven permanentemente en drama. Hay amistades que se levantan de malas, se acuestan de malas y en medio del día siguen de malas. Si te juntas demasiado con ese tipo de personas terminarás absorbiendo preocupaciones que ni siquiera te pertenecen. Cuida mucho tu paz mental porque será uno de tus tesoros más importantes durante esta etapa.

En el amor también habrá movimientos interesantes. Si tienes pareja y la relación es a distancia, será momento de poner las cartas sobre la mesa y hablar con sinceridad sobre el futuro. No se puede vivir eternamente de promesas, videollamadas y mensajes de buenos días. Llega un punto donde ambos deben decidir si están construyendo algo real o solamente alimentando una ilusión. Algunas relaciones lograrán fortalecerse, mientras que otras podrían mostrar señales claras de desgaste. Lo importante será actuar con honestidad.

Si estás soltero o soltera, alguien podría comenzar a mostrar interés en ti de una manera muy discreta. No esperes declaraciones de amor sacadas de una película porque la persona llegará poco a poco, ganándose tu confianza antes de intentar conquistar tu corazón. Date la oportunidad de conocer sin crear expectativas exageradas desde el primer momento.

En la familia podrían surgir comentarios, secretos o situaciones que te harán reflexionar sobre ciertas personas. No todo lo que escuches será verdad. Evita sacar conclusiones apresuradas porque podrías juzgar injustamente a alguien que aprecias. Habrá una tendencia muy fuerte a que los chismes circulen más rápido que la información real.

Cuida también golpes, tropiezos y pequeñas caídas. Andarás con la cabeza llena de pendientes y podrías distraerte fácilmente. Maneja con precaución, revisa bien por dónde caminas y evita hacer varias cosas al mismo tiempo porque ahí es donde suelen ocurrir los accidentes más tontos.

Lo más importante de estos días será recuperar tu tranquilidad. Has pasado mucho tiempo intentando resolver problemas de todos y olvidándote de ti. Ahora toca enfocarte en tus metas, en tu bienestar y en construir una vida que te haga sentir orgulloso o orgullosa. Recuerda que quien no protege su paz termina pagando muy caro el precio de la preocupación.

Color del día: Verde esmeralda.

Números de la suerte: 06, 18 y 41.

LIBRA

Traerás el carácter más atravesado que un burro en puente angosto y cualquier cosa podría sacarte de tus casillas. Andarás en un tono fuerte, directo y sin ganas de soportar tonterías de nadie. La buena noticia es que por fin comenzarás a poner límites donde antes permitías abusos, pero tampoco te emociones demasiado porque una cosa es darte a respetar y otra muy distinta andar aventando pedradas a quien de verdad te quiere. Antes de contestar de manera impulsiva piensa dos veces tus palabras porque podrías lastimar a personas importantes y después terminar buscando la manera de arreglar lo que rompiste.

Durante estos días el karma traerá cuentas pendientes. No significa que te vaya a pasar algo malo, pero sí que ciertas situaciones regresarán para mostrarte las consecuencias de decisiones que tomaste meses atrás. Lo que sembraste comenzará a dar frutos, para bien o para mal. Si actuaste correctamente, recibirás recompensas. Si jugaste con fuego, prepárate porque podrías quemarte un poco. La vida no olvida y el universo tampoco.

Has estado esperando demasiado de personas que ni siquiera son capaces de resolver sus propios problemas. Deja de depositar tus esperanzas en manos ajenas porque la mayoría de las decepciones que has vivido nacieron precisamente de esperar más de lo que los demás podían darte. Quien quiera estar contigo lo demostrará con hechos y quien no, que siga su camino. Ya es momento de dejar de cargar expectativas que solamente te provocan dolores de cabeza.

Una amistad que fue importante para ti podría volver a aparecer en tus pensamientos o incluso buscar algún tipo de acercamiento. Antes de abrir nuevamente la puerta pregúntate si esa persona realmente aporta algo positivo a tu vida o si solamente estás extrañando recuerdos. Hay diferencias que pueden arreglarse y otras que simplemente cumplieron su ciclo. Si sientes que vale la pena luchar por recuperar esa amistad, adelante. Si no, suelta sin remordimientos y continúa avanzando.

Tus sueños estarán más intensos de lo normal. Podrías despertar recordando detalles muy específicos o sintiendo que ciertos mensajes tienen un significado especial. Pon atención porque tu intuición estará trabajando horas extras y podría ayudarte a descubrir situaciones que aún no logras ver con claridad. No ignores esas corazonadas que aparecen de la nada porque varias de ellas estarán bastante acertadas.

Se aproxima un viaje o una salida importante que te ayudará a despejar la mente. Aunque sea algo corto, te servirá para salir de la rutina y recuperar energías. También se visualizan movimientos favorables en cuestiones laborales. Podrían llegar nuevas responsabilidades, cambios de área, oportunidades de crecimiento o incluso propuestas que te harán pensar en un futuro más estable.

La suerte estará de tu lado en cuestiones relacionadas con sorteos, rifas o juegos de azar. No se trata de hipotecar la casa ni vender el refrigerador para comprar boletos, pero sí de aprovechar las oportunidades que se presenten. Habrá una energía favorable para recibir dinero inesperado o recuperar algo que dabas por perdido.

En el amor llega una etapa de mayor seguridad personal. Dejarás de perseguir personas que no muestran interés y comenzarás a darte cuenta de que quien realmente merece estar contigo no necesita que le ruegues atención. Recuerda algo muy importante: tú no naciste para mendigar cariño. Quien te quiera deberá demostrarlo con hechos y no solamente con palabras bonitas.

Tu mayor aprendizaje durante estos días será entender que la tranquilidad vale más que cualquier discusión ganada. Aprende a elegir tus batallas y enfócate en aquello que verdaderamente suma a tu vida.

Color del día: Azul rey.

Números de la suerte: 09, 22 y 38.

ESCORPIÓN

Ya es momento de hacer limpieza profunda en tu vida, y no me refiero solamente al clóset donde guardas ropa que ni usas. Hablo de personas, recuerdos, enojos, resentimientos y situaciones que llevan demasiado tiempo ocupando espacio en tu cabeza. Has permitido que ciertas personas entren y salgan de tu vida dejando más problemas que alegrías, y luego te preguntas por qué cargas tanto cansancio emocional. Si de verdad quieres sentirte mejor, tendrás que aprender a cerrar puertas sin culpa.

Hay noticias relacionadas con tu pasado que podrían aparecer de manera inesperada. Tal vez sea una persona que regresa, un asunto que creías olvidado o información que te hará recordar situaciones que pensabas superadas. No permitas que eso te robe la paz. Lo que ya pasó debe servirte como experiencia, no como cadena para seguir atado o atada a algo que ya terminó.

Necesitas cambiar un poco tu forma de mirar la vida. Últimamente has estado enfocándote demasiado en lo que falta y muy poco en todo lo que ya has conseguido. Esa actitud podría estar bloqueando oportunidades importantes. Cuando comienzas a valorar lo bueno que tienes, el universo suele responder enviándote todavía más bendiciones. No todo es perfecto, pero tampoco estás tan mal como a veces piensas.

En cuestiones laborales vienen mejoras interesantes. Podrías recibir reconocimiento por un esfuerzo realizado meses atrás o presentarse una oportunidad que te permita crecer profesionalmente. Habrá movimiento económico favorable, aunque deberás cuidar gastos impulsivos porque cuando traes dinero en la bolsa te emocionas más rápido que niño en juguetería.

Una amistad proveniente de otra ciudad o lugar lejano dará señales de vida. Esta persona traerá noticias, consejos o incluso oportunidades que podrían abrirte nuevas puertas. Escucha con atención porque algunas conversaciones aparentemente simples podrían dejarte enseñanzas importantes.

Si tienes pareja, este es un excelente momento para fortalecer la relación. Se visualiza una etapa de mayor estabilidad emocional, comunicación y planes compartidos. Algunas parejas comenzarán a hablar sobre vivir juntas, formalizar la relación o dar un paso importante hacia el futuro. Todo dependerá de la disposición que ambos tengan para construir algo sólido.

Si estás soltero o soltera prepárate porque el amor estará bastante inquieto alrededor de ti. Hay posibilidades de que aparezcan dos personas al mismo tiempo despertando tu interés. Y ahí es donde debes tener cuidado porque luego quieres probar de todos los platillos del menú y terminas quedándote sin ninguno. No juegues con sentimientos ni prometas cosas que no estás dispuesto o dispuesta a cumplir.

También será importante moderar excesos. Si acostumbras salir de fiesta o disfrutar de unas copitas de vez en cuando, procura no excederte. No porque vaya a pasar una tragedia, sino porque cuando bajas la guardia tiendes a decir cosas que normalmente jamás compartirías. Después andas queriendo borrar conversaciones, mensajes y confesiones que salieron al calor de la emoción.

La familia podría requerir de tu apoyo emocional durante estos días. Habrá una persona cercana atravesando una situación complicada y tu presencia será más valiosa de lo que imaginas. A veces no se trata de resolver problemas, sino simplemente de estar ahí.

Tu intuición estará más fuerte que nunca. Confía en ella porque te ayudará a detectar mentiras, falsas promesas y personas que no llegan con buenas intenciones. Escucha más tu corazón y menos las opiniones ajenas.

Color del día: Rojo intenso.

Números de la suerte: 11, 24 y 40.

PISCIS

Deja de andar comiéndote las uñas por cosas que todavía ni suceden. Tus proyectos van avanzando, quizá no a la velocidad que quisieras, pero sí de la manera correcta. Tú eres muy dado o dada a desesperarte cuando no ves resultados inmediatos y terminas pensando que todo está saliendo mal, cuando en realidad las cosas se están acomodando a tu favor. Ten paciencia porque lo que estás construyendo tiene bases más fuertes de lo que imaginas y dentro de poco comenzarás a recoger frutos que te harán sentir orgulloso u orgullosa de no haber tirado la toalla.

Se abren puertas muy interesantes en cuestiones económicas. Hay posibilidades reales de iniciar un negocio, emprender una idea o asociarte en algún proyecto que podría dejarte excelentes ganancias. No permitas que el miedo o las opiniones negativas de otras personas te frenen. Siempre habrá quien encuentre problemas para cada solución, pero la decisión final es tuya. Si llevas meses pensando en comenzar algo por tu cuenta, este es uno de esos momentos donde el universo te está diciendo que te avientes sin tanto miedo.

En cuestiones de salud y seguridad deberás estar muy alerta. Se marcan golpes, tropiezos, caídas o pequeños accidentes provocados por distracciones. Andarás con la cabeza llena de pendientes y eso podría hacer que descuides detalles importantes. Maneja con precaución, evita hacer las cosas a las carreras y revisa bien cada paso que das. No se trata de vivir con miedo, sino de actuar con más atención para evitar contratiempos innecesarios.

Hay personas que estarán buscando provocarte o hacerte reaccionar. Algunos enemigos disfrazados de amistades podrían intentar sacarte de tus casillas mediante comentarios, indirectas o rumores. No caigas en ese juego porque terminarías dándoles exactamente lo que buscan. La mejor manera de vencer a quienes quieren verte mal es seguir avanzando sin prestarles atención. Tu éxito les molesta más que cualquier discusión.

En el amor llegan momentos importantes. Si tienes pareja será fundamental que recuperen la complicidad y la confianza. No permitas que la rutina convierta la relación en una lista de obligaciones. Hay que seguir conquistando, sorprendiendo y demostrando cariño aunque lleven años juntos. Recuerda que el amor también necesita mantenimiento. Si quieres una relación fuerte, debes invertir tiempo, atención y detalles sinceros.

Y hablando de pareja, también será importante cuidar las tentaciones. Podrías llamar mucho la atención durante estos días y más de una persona comenzará a buscar acercamientos contigo. Si estás comprometido o comprometida, piensa bien antes de cruzar ciertos límites. Lo que inicia como juego muchas veces termina convirtiéndose en problema. No pongas en riesgo algo valioso por una emoción pasajera.

Una noticia inesperada llegará y podría dejarte completamente sorprendido o sorprendida. Se trata de algo que no estabas esperando y que moverá ciertas emociones dentro de ti. Mantén la calma antes de reaccionar porque necesitarás analizar bien la situación antes de tomar decisiones.

Las noches seguirán siendo tu punto débil. Cuando llega el silencio comienzas a recordar personas, oportunidades y situaciones que no se dieron como querías. Ya basta de seguir viviendo en historias que terminaron. Lo que no fue, no fue por una razón. Mientras sigas mirando por el retrovisor te perderás todo lo bueno que viene frente a ti. Aprende a despedirte emocionalmente de aquello que ya cumplió su ciclo.

También deberás controlar un poco tu intensidad. Tú eres de los que ama con todo, pelea con todo, sueña con todo y siente con todo. Esa pasión es una de tus mayores virtudes, pero también puede convertirse en problema cuando esperas que todos reaccionen igual que tú. Habrá personas que no entiendan tu forma de ser y está bien. No cambies tu esencia para agradar a nadie.

Color del día: Turquesa.

Números de la suerte: 10, 27 y 43.

ACUARIO

El amor viene caminando hacia ti más rápido de lo que imaginas y esta vez podría sorprenderte porque llegará por medio de una amistad, una reunión o una persona que ya forma parte de tu entorno. Lo curioso es que al principio podrías no tomarlo en serio, pero conforme pasen los días comenzarás a descubrir sentimientos que creías olvidados. Hay alguien que lleva tiempo mostrando interés y esperando una señal de tu parte. Ya deja de hacerte del rogar tanto y atrévete a explorar lo que puede surgir, porque las oportunidades sentimentales no esperan eternamente.

Durante estos días tendrás que aprender a resolver asuntos pendientes en lugar de seguirlos pateando para después. Hay conversaciones que necesitas tener, decisiones que debes tomar y situaciones que ya no pueden seguir guardadas debajo de la alfombra. Entre más rápido enfrentes lo que te preocupa, más rápido recuperarás la tranquilidad que tanto necesitas.

Ten mucho cuidado con ciertas actitudes dentro de la familia. Se visualizan traiciones, comentarios fuera de lugar o situaciones que podrían hacerte abrir los ojos respecto a una persona cercana. No te sorprendas si descubres que alguien no era exactamente como aparentaba. A veces la decepción duele, pero también sirve para mostrarte quién merece realmente un lugar en tu vida.

Hay una persona que lleva tiempo provocándote dolores de cabeza, confusiones y desgaste emocional. Ya es momento de poner un límite definitivo. No sigas dando oportunidades donde solamente recibes problemas. Algunas personas llegan para enseñar lecciones, no para quedarse para siempre.

En cuestiones sentimentales vienen cambios importantes. Si tienes pareja, procura no adelantarte a los hechos ni crear películas donde no existen. Últimamente has estado imaginando escenarios negativos que solo viven en tu cabeza. Habla, pregunta y aclara antes de sacar conclusiones. Muchas veces tus inseguridades terminan causando más problemas que las situaciones reales.

También es momento de aplicarte un consejo que rara vez sigues: arregla primero tu propia vida antes de querer resolver la de los demás. Eres buenísimo o buenísima para dar consejos, opinar sobre relaciones ajenas, trabajo ajeno y decisiones ajenas, pero cuando se trata de tus propios asuntos te conviertes en experto en evasión. Haz un análisis sincero de lo que necesitas mejorar y comienza por ahí.

Los chismes estarán presentes y lo más curioso es que vendrán de personas que jamás imaginaste. Algunos comentarios llegarán a tus oídos y podrían hacerte enojar bastante. No caigas en provocaciones. La gente siempre hablará, hagas o no hagas algo. Tu paz vale mucho más que cualquier discusión inútil.

En el trabajo habrá oportunidades para demostrar tu capacidad. Aunque últimamente has sentido que tus esfuerzos no son valorados como deberían, pronto llegará una situación que te permitirá destacar. Confía más en tus talentos y deja de minimizar todo lo que haces.

Si tienes pareja será importante recuperar la magia que existía cuando comenzó la relación. El cariño sigue ahí, pero la rutina ha comenzado a robar protagonismo. Organicen una salida, una conversación diferente o simplemente vuelvan a dedicar tiempo de calidad el uno al otro. A veces los grandes cambios nacen de pequeños detalles.

En el aspecto económico habrá mejoras graduales. No será dinero caído del cielo, pero sí resultados derivados de esfuerzos que realizaste tiempo atrás. Aprovecha para organizar gastos y evitar compras impulsivas.

La vida te está enseñando una lección muy importante: no puedes controlar todo ni a todos. Habrá situaciones que simplemente deberán seguir su curso. Entre más aprendas a soltar lo que no depende de ti, más feliz te sentirás.

Color del día: Azul eléctrico.

Números de la suerte: 07, 21 y 35.

CAPRICORNIO

Ya deja de darle tanto poder a la opinión de personas que ni siquiera pagan tus cuentas. Durante estos días vas a darte cuenta de que muchas críticas que has recibido no nacen de una preocupación sincera, sino de la envidia que sienten algunas personas al ver que sigues avanzando mientras ellos siguen atorados en los mismos problemas de siempre. Hay gente que no soporta verte crecer porque les recuerda todo lo que ellos no han sido capaces de lograr. Que hablen lo que quieran, tú sigue construyendo tu camino y deja que los resultados hablen por ti.

Te encuentras en una etapa donde necesitarás aprender a darte más valor. Muchas veces eres tú quien termina conformándose con migajas emocionales, laborales o personales cuando mereces muchísimo más. Deja de aceptar menos de lo que vales. Quien quiera formar parte de tu vida deberá demostrarlo con hechos, respeto y constancia. Ya no estás para andar persiguiendo personas que no saben lo que quieren ni para estar rogando atención donde claramente no la hay.

En cuestiones amorosas la situación estará bastante movida. Se visualiza la llegada de una persona nueva que despertará emociones interesantes, pero también se marca cierta inestabilidad. Podría tratarse de una historia intensa, llena de química y atracción, pero que no necesariamente tendrá bases sólidas para convertirse en algo duradero. Disfruta el momento, conoce a la persona y evita hacer planes de boda después de la segunda conversación.

Las salidas con amistades estarán muy presentes durante estos días. Habrá reuniones, convivencias y oportunidades para distraerte un poco de tantas responsabilidades. Necesitas relajarte más porque últimamente has cargado demasiadas preocupaciones encima y tu cuerpo ya comienza a resentirlo.

En el terreno sentimental algunos Capricornio podrían encontrarse atrapados entre dos emociones distintas. Quizá una persona representa estabilidad mientras otra despierta pasión. Quizá una pertenece al presente y la otra regresa desde el pasado. Sea cual sea tu situación, procura actuar con honestidad. No juegues con sentimientos ajenos ni prolongues situaciones que solo terminarán lastimando a todos los involucrados. Recuerda que quien quiere todo muchas veces termina quedándose sin nada.

Tu intuición estará funcionando como radar de aeropuerto. Bastará observar unos minutos a una persona para darte cuenta de si viene con buenas o malas intenciones. Aprovecha este don que estará muy desarrollado durante estos días para identificar amistades falsas, personas interesadas y uno que otro lobo disfrazado de oveja. No ignores las señales porque tu sexto sentido estará más acertado de lo normal.

También será momento de poner límites a quienes han abusado de tu paciencia. Has permitido que ciertas personas hablen de ti, te involucren en chismes o minimicen tus esfuerzos. Ya basta. No necesitas pelear ni armar escándalos, simplemente aléjate y deja que la vida se encargue de acomodar a cada quien en su lugar.

En cuestiones laborales se aproxima una etapa de crecimiento. Habrá oportunidades para demostrar tu capacidad y ganar reconocimiento por esfuerzos que llevas tiempo realizando. No dudes de tus talentos porque muchas veces eres más capaz de lo que tú mismo reconoces.

La familia podría requerir de tu apoyo para resolver una situación inesperada. Mantén la calma y escucha antes de tomar partido. No todo es como parece y podrías descubrir que detrás de un conflicto existen verdades que aún no conoces.

Tu mayor aprendizaje durante estos días será entender que no necesitas aprobación de nadie para triunfar. Cuando dejes de buscar reconocimiento externo y empieces a confiar más en ti, las cosas comenzarán a fluir mucho mejor.

Color del día: Café dorado.

Números de la suerte: 05, 26 y 44.

SAGITARIO

Hay recuerdos del pasado que volverán a tocar la puerta de tu memoria durante estos días. No necesariamente porque esa persona vaya a regresar, sino porque ciertos acontecimientos te harán recordar historias que marcaron tu vida. Lo importante será que no confundas nostalgia con amor. A veces extrañas momentos, emociones o versiones antiguas de ti mismo, pero eso no significa que debas regresar a lugares donde ya aprendiste la lección.

Se aproximan cambios inesperados que te obligarán a observar con más atención a las personas que te rodean. Descubrirás actitudes, intenciones y comportamientos que antes pasaban desapercibidos. Algunas personas mostrarán su verdadera cara y eso podría sorprenderte bastante. No te preocupes, porque aunque ciertas decepciones duelan, también te ayudarán a limpiar tu círculo y quedarte únicamente con quienes realmente valen la pena.

Tu energía estará bastante positiva y eso será una gran ventaja. Después de semanas complicadas comenzarás a recuperar entusiasmo, motivación y ganas de hacer cosas nuevas. Aprovecha este impulso para avanzar en proyectos, resolver pendientes y acercarte a metas que habías dejado olvidadas. El universo te está dando una oportunidad para moverte y crecer, no la desperdicies.

En cuestiones económicas vienen mejoras interesantes. No se trata de una fortuna caída del cielo, sino del resultado de esfuerzos que has realizado durante meses. Habrá oportunidades para incrementar ingresos, recibir pagos atrasados o encontrar nuevas maneras de generar dinero. Sin embargo, también aparece la advertencia de evitar gastos impulsivos. Te dará por querer renovar ropa, comprar cosas bonitas o consentirte más de la cuenta. Hazlo con medida para no terminar arrepintiéndote después.

Cuida mucho tu alimentación porque podrías subir algunos kilos sin darte cuenta. Has estado descuidando horarios, consumiendo más antojitos de los necesarios o dejando el ejercicio para después. Tu cuerpo te está pidiendo más atención y será importante escucharlo antes de que comiencen las molestias.

Una noticia relacionada con un embarazo llegará a tu entorno. También se marca el posible rompimiento de una relación cercana, situación que generará comentarios y movimiento dentro del círculo familiar o de amistades. Procura mantenerte neutral y no involucrarte en asuntos ajenos porque podrías terminar atrapado entre versiones distintas de una misma historia.

Aprende a mantener la boca cerrada cuando no tengas toda la información. Últimamente podrías sentir la tentación de opinar sobre situaciones que no conoces completamente. Ten cuidado porque un comentario fuera de lugar podría meterte en problemas innecesarios. Escucha más y habla menos.

En el amor se presentan oportunidades importantes. Si hay alguien que te mueve el piso, no sigas esperando la señal divina escrita en el cielo. Atrévete a acercarte, conversar y descubrir qué puede surgir. La vida está favoreciendo los encuentros sentimentales, pero también requiere que pongas de tu parte.

Si tienes pareja, la confianza será el tema central de estos días. No puedes construir una relación sólida si constantemente dudas, investigas o buscas problemas donde no los hay. Habla claro, expresa lo que sientes y permite que la otra persona haga lo mismo. Cuando existe confianza, todo fluye mejor.

Se acerca además un reencuentro familiar o con una persona que hace tiempo no ves. La conversación que tendrán podría ayudarte a cerrar ciclos, aclarar dudas o simplemente recordar momentos importantes de tu historia.

Tu intuición estará bastante afinada, así que escucha esas corazonadas que aparecen de repente. Varias de ellas te ayudarán a tomar decisiones acertadas y evitar errores.

Color del día: Morado.

Números de la suerte: 13, 29 y 46.

ARIES

Prepárate porque vienen días en los que comenzarás a comprobar que muchos de los sueños que parecían imposibles están mucho más cerca de convertirse en realidad. Durante meses has trabajado, batallado, dudado y hasta pensado en rendirte, pero el universo comenzará a acomodar piezas importantes para que veas resultados concretos. No será magia ni casualidad, será la recompensa de todo el esfuerzo que has realizado aunque muchas veces sentiste que nadie lo valoraba.

Es momento de cambiar tu manera de ver la vida. Últimamente has permitido que las preocupaciones te roben energía y te hagan pensar que las cosas tardan demasiado en llegar. Sin embargo, este ciclo viene a demostrarte que todo tiene su tiempo. Lo importante será mantener una actitud positiva y continuar construyendo paso a paso aquello que deseas. No basta con soñar, también hay que actuar y tú tienes la fuerza suficiente para lograr cualquier meta que te propongas.

Una amistad podría atravesar por una situación complicada relacionada con un accidente, un susto o un problema inesperado. Trata de estar presente y brindar apoyo si está dentro de tus posibilidades. A veces una llamada o un mensaje oportuno pueden hacer una gran diferencia para alguien que la está pasando mal.

También será una etapa perfecta para trabajar en defectos y actitudes que han venido frenando tu crecimiento. Hay hábitos que ya cumplieron su función y es momento de dejarlos atrás. No puedes seguir cargando con inseguridades, culpas o miedos que solamente te mantienen estancado o estancada. La mejor versión de ti está esperando salir, pero primero necesitas hacer espacio para ella.

Se aproxima un evento social bastante interesante. Habrá reuniones, convivencias o salidas donde podrías conocer personas nuevas o fortalecer vínculos ya existentes. Incluso se marca la posibilidad de que una amistad despierte sentimientos distintos en ti. Lo que comienza como una simple convivencia podría transformarse en algo mucho más intenso. Sin embargo, deberás actuar con cautela porque no necesariamente la otra persona estará sintiendo exactamente lo mismo.

En cuestiones del corazón se visualiza la llegada de un amor que tendrá un impacto importante en tu vida. Esta persona te enseñará lecciones valiosas sobre compromiso, respeto y fidelidad. No se trata solamente de enamorarte, sino de aprender a construir algo más maduro y estable. Si decides abrir tu corazón, hazlo con honestidad y sin juegos innecesarios.

La pasión también estará bastante presente. Tu energía atraerá miradas y despertarás interés donde menos lo imaginas. Si tienes pareja, aprovecha para fortalecer la conexión emocional y física. Habrá momentos de gran intensidad que pueden ayudarles a recuperar la chispa y la complicidad que quizá se había debilitado por la rutina.

Un viaje comenzará a tomar forma. Tal vez todavía no sea algo definitivo, pero ya se visualizan movimientos relacionados con traslados, visitas o escapadas que te ayudarán a despejar la mente. Estos cambios de ambiente serán muy positivos para renovar energías.

También aparece la energía de un reencuentro con alguien del pasado. Podría tratarse de un antiguo amor o una persona que dejó huella en tu historia. Antes de abrir nuevamente la puerta, analiza si realmente existe algo nuevo que construir o si solamente estás recordando momentos bonitos.

Por otra parte, un chisme o comentario que llegó a tus oídos hace tiempo comenzará a cobrar sentido. La verdad saldrá a la luz y descubrirás que ciertas sospechas tenían más fundamento del que imaginabas. No te alegres por tener la razón, mejor utiliza esa información para tomar decisiones más inteligentes sobre quién merece seguir formando parte de tu vida.

Color del día: Rojo intenso.

Números de la suerte: 03, 18 y 39.

TAURO

El amor comenzará a moverse de maneras interesantes durante estos días. Si estás soltero o soltera, habrá oportunidades para conocer personas que despertarán tu interés y podrían hacer que vuelvas a creer en ciertas emociones que dabas por olvidadas. No cierres la puerta a nuevas experiencias solamente porque alguien del pasado te falló. No todas las personas llegan para lastimarte y este ciclo podría demostrarte que todavía existen historias bonitas por escribir.

Si actualmente tienes pareja, necesitarás controlar un poco tu tendencia a dramatizar situaciones antes de conocer toda la verdad. Muchas veces armas tormentas gigantes por detalles que ni siquiera han sido aclarados. Antes de reclamar, enojarte o sacar conclusiones apresuradas, pregunta y escucha. La comunicación será la herramienta que evitará problemas innecesarios.

Hay personas que intentarán provocarte o hacerte reaccionar negativamente. Algunos comentarios vendrán cargados de mala intención y buscarán sacarte de equilibrio. No permitas que lo logren. Hay quienes se alimentan del conflicto y disfrutan ver a los demás perder la calma. Mantente firme y enfócate en tus objetivos.

En cuestiones de seguridad deberás andar con más cuidado de lo habitual. Se marcan pequeños accidentes, golpes, tropiezos o distracciones que podrían ocasionarte molestias. No hagas las cosas a las carreras y presta atención a lo que estás haciendo, especialmente cuando conduzcas o manipules objetos pesados.

Tu principal tarea durante estos días será recuperar la confianza en ti mismo o en ti misma. Has permitido que ciertas decepciones te hagan dudar de tus capacidades cuando en realidad eres una persona mucho más fuerte de lo que imaginas. No te rindas ante los obstáculos porque varios de los sueños que has estado persiguiendo están más cerca de cumplirse de lo que crees.

La familia requerirá un poco más de atención. Hay asuntos pendientes que necesitan ser aclarados antes de que crezcan y se conviertan en problemas mayores. Una conversación sincera puede evitar meses de malos entendidos. No dejes que el orgullo tome decisiones por ti.

Si recientemente alguien te dio la espalda o decidió alejarse de tu vida, deja de castigarte pensando qué pudiste hacer diferente. Hay personas que simplemente cumplen un ciclo y después continúan su camino. Lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante sin cargar resentimientos.

En el aspecto económico las cosas comenzarán a estabilizarse poco a poco. No es momento de gastar sin control ni de hacer compras impulsivas solamente porque te ganó la emoción. Organiza mejor tus finanzas porque se acercan oportunidades que requerirán cierta inversión o preparación económica.

Tu salud también merece más atención. Has estado abusando de ciertos gustos culinarios y el cuerpo comenzará a cobrar factura si sigues ignorando las señales. No se trata de dejar de disfrutar la comida, sino de encontrar un equilibrio. Un poco más de movimiento y un poco menos de excesos harán maravillas por tu bienestar.

También se visualiza una etapa de crecimiento personal muy importante. Comenzarás a darte cuenta de que muchas limitaciones existían únicamente dentro de tu cabeza. Cuando cambies tu mentalidad, cambiarán también los resultados que obtienes.

La vida te está invitando a vivir con más libertad, a dejar de pedir permiso para ser feliz y a recordar que viniste a este mundo para disfrutarlo, no para pasar tus días preocupándote por lo que opinen los demás.

Color del día: Verde jade.

Números de la suerte: 06, 23 y 42.

GÉMINIS

Por fin comenzarás a aclarar sentimientos que te han tenido más confundido que señal de tránsito en glorieta. Has estado dándole demasiadas vueltas a una persona que no sale de tu cabeza y en los próximos días descubrirás si lo que sientes es amor verdadero o simplemente una emoción pasajera provocada por la atención que recibes. No te apresures a ponerle nombre a lo que apenas está comenzando. Hay sentimientos que necesitan tiempo para madurar y mostrar su verdadera cara.

Se visualizan noticias relacionadas con una expareja. Puede tratarse de un mensaje, una llamada, un comentario o incluso información que llegará por terceras personas. Al principio podrías sentir molestia o remover emociones que creías superadas, pero la vida te está dando una oportunidad para demostrarte cuánto has avanzado. Ya no permitas que alguien que pertenece al pasado tenga poder sobre tu presente. Lo que fue ya cumplió su ciclo y es momento de seguir caminando sin cargar equipaje emocional innecesario.

También llega una etapa importante para mejorar tu situación económica. Has estado pensando en cambios, nuevas fuentes de ingresos o incluso en buscar oportunidades diferentes dentro de tu trabajo. Hazlo. El miedo ha sido uno de los principales obstáculos que te han impedido avanzar más rápido. Hay puertas que no se abrirán solas, tendrás que tocarlas. Se marcan oportunidades de crecimiento laboral, propuestas interesantes y movimientos que podrían ayudarte a mejorar considerablemente tus ingresos durante los próximos meses.

Una compra importante está por realizarse. Podría tratarse de algo relacionado con el hogar, tecnología, vehículo o un gasto fuerte que llevas tiempo planeando. Organiza bien tus finanzas para que esa inversión no termine convirtiéndose en dolor de cabeza. También se visualizan visitas inesperadas que podrían alegrarte más de lo que imaginas.

En el amor deberás abrir bien los ojos. Una amistad nueva comenzará a mostrar interés, cariño o una atención especial que podría hacerte ilusionar rápidamente. El problema es que no todo será tan sencillo como parece. Existe la posibilidad de que esta persona ya tenga compromisos sentimentales o una situación complicada que no te ha contado completamente. Antes de entregar el corazón, asegúrate de conocer toda la historia.

Un encuentro importante se aproxima. Se trata de una persona que ha significado mucho para ti y que podría despertar emociones que creías dormidas. Mantén la calma y no permitas que la nostalgia te haga bajar la guardia. Recuerda todo lo que has aprendido y no olvides las razones por las cuales ciertas historias terminaron.

Los cambios de domicilio, remodelaciones o trámites relacionados con documentos también estarán muy favorecidos durante estos días. Si tienes asuntos pendientes en oficinas, contratos o papeles importantes, las cosas podrían fluir mejor de lo esperado.

Hay una amistad con la que aún cargas cierta culpa por algo ocurrido tiempo atrás. Si sientes necesidad de disculparte, hazlo. No porque estés obligado, sino porque liberarás una carga emocional que llevas arrastrando desde hace mucho tiempo. A veces pedir perdón no cambia el pasado, pero sí ayuda a sanar el presente.

Tu intuición estará bastante desarrollada y te permitirá detectar mentiras, dobles intenciones y personas que no llegan con sinceridad. Confía más en esa voz interna que rara vez se equivoca.

Y sí, el pasado vuelve a mover piezas. Una persona que en algún momento se alejó podría reaparecer buscando una segunda oportunidad. La decisión final será tuya. Solo recuerda que quien regresa debe traer algo mejor de lo que ofreció cuando se fue.

Color del día: Amarillo dorado.

Números de la suerte: 12, 28 y 45.

CÁNCER

Tu sentido del humor sigue siendo una de tus armas más poderosas. Aunque muchas veces no te das cuenta, tienes la facilidad de iluminar cualquier lugar con una ocurrencia, una sonrisa o una palabra adecuada en el momento correcto. Esa energía especial atrae personas, abre puertas y te ayuda a salir adelante incluso cuando las circunstancias parecen complicadas. Aprovecha esa cualidad porque durante estos días será una gran aliada para resolver conflictos y mejorar relaciones.

En el trabajo podrían surgir comentarios, críticas o diferencias de opinión que intentarán sacarte de equilibrio. No te tomes todo tan personal. Muchas veces las personas hablan desde sus propias frustraciones y no desde una realidad objetiva. Si alguien quiere opinar sobre tu vida o tu desempeño, que opine. Tú sigue enfocado o enfocada en lo que verdaderamente importa. No gastes energía demostrando nada a quien ni siquiera tiene peso real en tu historia.

También será una etapa de reflexión emocional. Si te sientes triste, cansado o desmotivado, no ignores esas emociones. Pregúntate qué es lo que realmente te hace falta. Quizá necesitas descansar más, cambiar ciertas rutinas o simplemente dejar de cargar problemas que no te corresponden. La felicidad no llegará como regalo sorpresa; tendrás que construirla poco a poco mediante decisiones que te acerquen a lo que realmente deseas.

Hay personas a las que has ayudado más de la cuenta y que, lejos de agradecerlo, siguen hablando mal de ti cuando no estás presente. Ya es momento de dejar de rescatar a quien no quiere ayudarse a sí mismo. Tu nobleza es una virtud, pero también puede convertirse en debilidad cuando permites que otros se aprovechen de ella.

Si tienes pareja deberás prestar mucha atención a los celos y malentendidos. Eres experto o experta en imaginar escenarios completos con apenas una pista. A veces te conviertes en detective, juez y verdugo al mismo tiempo sin haber confirmado nada. Si existe desconfianza, hablen las cosas. Si existe amor, construyan acuerdos. Pero deja de alimentar conflictos innecesarios porque podrían desgastar una relación que todavía tiene mucho por ofrecer.

En cuestiones económicas las cosas comienzan a estabilizarse poco a poco. No será momento de despilfarrar dinero, pero sí de organizarte mejor y prepararte para oportunidades que vienen en camino. Un proyecto o propuesta podría comenzar a tomar fuerza antes de lo que imaginas.

Ten cuidado con las personas nuevas que llegan a tu vida. Eres muy dado o dada a confiar rápidamente y contar detalles personales que deberían quedarse guardados. No todo el mundo merece conocer tus secretos, tus planes o tus preocupaciones. Aprende a observar antes de abrir completamente tu corazón.

Se visualizan noticias relacionadas con la familia. Habrá conversaciones importantes, aclaraciones y situaciones que ayudarán a resolver tensiones acumuladas. Escucha más de lo que hablas porque podrías descubrir información valiosa.

Tu principal reto será demostrarte que puedes llegar mucho más lejos de lo que imaginas. Has permitido que ciertas inseguridades te hagan dudar de tus capacidades cuando en realidad tienes todo para triunfar. Deja de subestimarte y comienza a actuar como la persona fuerte que realmente eres.

La vida te está preparando para una etapa de crecimiento importante. Confía en ti, en tus decisiones y en todo lo que has aprendido durante los últimos meses. Lo mejor todavía está por llegar.

Color del día: Plata.

Números de la suerte: 08, 25 y 47.