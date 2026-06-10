Madre de cuatro hijos fue asesinada con ladrillos durante un violento robo en Filadelfia

Las autoridades de Filadelfia buscan a dos sospechosos por el asesinato de una mujer de 45 años que fue golpeada con ladrillos y pateada hasta la muerte durante un presunto robo ocurrido en el norte de la ciudad.

La víctima fue identificada como Keisha Furlow, madre de cuatro hijos y residente de la zona donde ocurrió el crimen, informó el Departamento de Policía de Filadelfia en un comunicado a ABC News.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, agentes acudieron a un callejón ubicado detrás de la calle North Opal alrededor de las 6:15 de la mañana del domingo, tras recibir reportes sobre un altercado.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a Furlow tendida en el suelo con graves heridas en el rostro. Los paramédicos que ya se encontraban en la escena certificaron su fallecimiento.

La policía indicó que los investigadores recuperaron dos ladrillos ensangrentados cerca del cuerpo de la víctima, los cuales se presume fueron utilizados durante la agresión.

Video de vigilancia captó el ataque

Imágenes de cámaras de seguridad obtenidas por medios locales muestran parte del ataque. En la grabación se observa a una persona aparentemente derribando a una mujer en el callejón para luego golpearla repetidamente en la cabeza con un ladrillo, además de propinarle patadas y pisotones en el rostro.

Según las autoridades, tras la agresión el atacante y un cómplice huyeron con el bolso de Furlow. Posteriormente, el bolso fue hallado a varias cuadras del lugar del crimen, vacío y sin sus pertenencias.

La policía continúa analizando las grabaciones y recopilando evidencias para identificar y localizar a los responsables.

Vecinos de la víctima expresaron indignación por la violencia del ataque y recordaron a Furlow como una persona conocida en la comunidad.

Alexia Zia, residente del sector, manifestó su deseo de que los responsables sean llevados ante la justicia.

“Espero que quien hizo esto responda por sus actos. Ella no parecía molestar a nadie en esta comunidad y no entiendo por qué ocurrió algo así”, declaró.

Otro vecino, Darnel Henry, lamentó la muerte de Furlow y aseguró que la mujer no generaba conflictos en el vecindario.

“Nadie debería terminar así. Ella vivía su vida y estaba en paz con ella”, expresó.

Las autoridades han solicitado la colaboración de cualquier persona que posea información sobre el caso para comunicarse con la División de Homicidios de Filadelfia.

Hasta el momento no se han realizado arrestos y la investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas del crimen.

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