Cómo los manglares en el mundo se están recuperando luego de décadas de destrucción

Los bosques de manglares del mundo, que protegen a millones de personas de las tormentas y absorben grandes cantidades de gases de efecto invernadero, están experimentando una recuperación inesperada, según descubrieron científicos.

Durante décadas, estos árboles pantanosos habían disminuido rápidamente debido a la tala para la creación de piscifactorías y viviendas.

Sin embargo, un nuevo estudio revela que, desde 2010, el mundo ha recuperado más manglares de los que ha perdido, gracias a una mayor protección legal y a una mayor concienciación pública sobre su importancia, impulsada por desastres como el tsunami del océano Índico de 2004.

Los investigadores afirman que el factor clave reside en la extraordinaria capacidad de estos bosques para regenerarse de forma natural una vez que los humanos dejan de talarlos.

Chaideer Mahyuddin/AFP/Getty Images: Algunas comunidades han tomado mayor conciencia de la importancia de los manglares para la protección del litoral tras fenómenos meteorológicos extremos.

Los manglares son uno de los héroes ambientales anónimos del mundo.

No solo almacenan hasta cinco veces más dióxido de carbono externo que los bosques terrestres, sino que sus raíces entrelazadas también pueden ralentizar las olas y proteger a las comunidades costeras de marejadas ciclónicas y tsunamis.

Estas mismas raíces constituyen un criadero ideal para muchas especies de peces y otras especies marinas, protegiéndolas de los depredadores y proporcionándoles abundante alimento.

Sin embargo, estos beneficios se han visto seriamente amenazados durante el último siglo debido al auge de la acuicultura, la agricultura y la expansión de las ciudades y pueblos costeros, que han provocado la tala y la rápida desaparición de los manglares.

Entre la década de 1980 y 2010, se talaron o destruyeron más de 12 000 km² de manglares en Asia, África y América, una superficie equivalente al tamaño de Jamaica.

No obstante, el nuevo estudio muestra un cambio significativo en esta tendencia, especialmente durante la última década.

Las pérdidas netas totales —el bosque perdido y no reemplazado— desde la década de 1980 se han reducido a alrededor de 849 km2.

Los esfuerzos de restauración a lo largo de décadas han contribuido a la recuperación de los bosques degradados, pero el cambio más significativo ha sido la expansión natural de los manglares en muchas partes del mundo tras la disminución de la deforestación.

Esto ha permitido que los niveles forestales se estabilicen en Indonesia y crezcan en Myanmar (antes conocido como Birmania), dos de los países con mayor densidad de manglares.

En Indonesia, las consecuencias del tsunami del océano Índico de 2004 parecen haber influido en un cambio de percepción sobre la importancia de los manglares, y la tala de árboles para la piscicultura se ha ralentizado.

“Algunas islas estaban cubiertas de manglares y, tras el tsunami, esas islas seguían estando muy bien protegidas, lo que aumentó la concienciación pública sobre la importancia de proteger los manglares”, afirmó el autor principal, Zhen Zhang, de la Universidad de Tulane en Estados Unidos.

Un cambio similar en la actitud pública se produjo en Myanmar tras el ciclón Nargis en 2008 y la prohibición nacional de la tala en 2016.

Según los autores, la tecnología también forma parte de la solución.

Para este estudio, se utilizó un sistema de imágenes satelitales diferente para cartografiar los bosques con mayor detalle, lo que reveló un número mucho mayor de árboles nuevos en comparación con estudios anteriores.

Estas imágenes provienen del satélite Landsat, “que es altamente sensible a los cambios en la cubierta forestal y proporciona observaciones consistentes a nivel global que las evaluaciones anteriores podrían haber pasado por alto”, afirmó la profesora Elizabeth Robinson, directora del Instituto de Investigación Grantham, quien no participó en el estudio.

“Esto representa un avance considerable con respecto a las evaluaciones globales anteriores”, le dijo a la BBC.

Sin embargo, es probable que parte de este crecimiento expansivo tenga un doble efecto: podría producirse a expensas del daño ambiental en otras zonas.

En muchos países, incluido Brasil, nuevos manglares se han asentado a lo largo de ríos y costas con abundantes nutrientes en los sedimentos.

Pero la destrucción de los bosques y la minería río arriba podrían haber arrastrado nutrientes, como el nitrógeno, de los suelos a los cursos de agua, beneficiando a los manglares río abajo.

“Esta es una buena noticia para los manglares: hay más de los que pensábamos y están demostrando su resiliencia”, expuso Pete Bunting, de la Universidad de Aberystwyth, otro de los autores.

“Pero solo será una buena noticia si no se convierte en un desastre total río arriba”.

La investigación también muestra que, si bien la combinación de restauración y reducción de la tala de manglares ha tenido éxito, no ha sido un éxito uniforme en todo el mundo.

África Occidental y Central se han convertido en focos de destrucción.

“El delta del Níger es el ejemplo paradigmático del impacto de la contaminación de los manglares”, afirmó Bunting.

“La contaminación por petróleo está teniendo consecuencias devastadoras; si observan Google Earth, podrán ver líneas rectas que atraviesan los manglares por donde pasan los oleoductos”.

Los ciclones tropicales siguen representando una grave amenaza: algunas de las pérdidas anuales más drásticas registradas en el estudio fueron causadas por tormentas desde Australia hasta el Caribe.

A pesar de esto, los autores coinciden en que se trata de una buena noticia.

“Vamos por buen camino, ya que se observa una clara tendencia a la baja en la tasa de pérdida”, declaró Zhen Zhang a BBC News.

El estudio también reveló que muchos bosques existentes se están volviendo más saludables.

Desde la década de 1980, la proporción de manglares de dosel cerrado, los más ricos y con mayor densidad de carbono, ha aumentado casi un 20%.

“Por lo tanto, creo que vamos en la dirección correcta”, concluyó Zhen.

BBC:

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