El tiempo de hoy en Dallas para este jueves 11 de junio
Conoce el pronóstico del tiempo en Dallas, Texas, para hoy jueves 11 de junio para evitar sufrir los cambios en el clima
Este jueves 11 de junio se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 95 grados Fahrenheit (35ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y se prevén nubes y claros. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento que podrán llegar a 14.91 millas por hora.
Durante la noche, la temperatura será de 79 grados Fahrenheit (26ºC), con una probabilidad de precipitación del 55%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 9.32 millas por hora.
La sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 100ºF (38ºC) de máxima y 100ºF (38ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 6 en la escala).
En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:19 h y se pondrá a las 20:35 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.
Pronóstico de Dallas para mañana
En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 79 y los 93 grados Fahrenheit (26 y 34 grados Celsius). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 55% por la mañana, 3% por la tarde y 55% por la noche.
Clima en Dallas para los próximos 7 días
Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.
Temperatura promedio en Dallas
Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.
Por otro lado, la temporada fresca dura otros tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.
Para finalizar, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.
El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.
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