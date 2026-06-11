Keiko Fujimori retoma ventaja sobre Roberto Sánchez en escrutinio de la elección presidencial de Perú

La derechista Keiko Fujimori retomó una ligera ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez en el reñido conteo oficial de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, una contienda cuyo final aún es incierto.

Con 98,21% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50% de los votos frente al 49,99% de Sánchez, según resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Impulsada por sufragios en Estados Unidos y Japón, la candidata Fujimori, de 51 años, aventaja con un escaso margen de algunos cientos de votos a Sánchez, de 57 años.

La autoridad electoral informó que el cómputo final “podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes”, dependiendo de las observaciones a las actas que se vayan registrando.

Para declarar un ganador, además, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 480.000 votos, lo que puede llevar días.

“Vamos a esperar las cifras oficiales pero sin duda, cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que están viniendo del extranjero, nos da mucho, mucho aliento”, dijo a periodistas Keiko Fujimori.

La aspirante a la presidencia se dijo “optimista y prudente” (…) y va a respetar, sea cual sea, el resultado”.

Sánchez rechaza nuevo escenario

Frente al nuevo escenario, Sánchez denunció que existen “maniobras y voluntades por torcer la democracia”, en alusión a un “sector de la prensa” que lo ataca.

“Los resultados electorales hay que respetarlos, más allá de los deseos o no”, matizó Sánchez a la prensa, sin descartar una convocatoria a manifestaciones pacíficas.

El recuento se inscribe dentro del estándar peruano. El resultado final del balotaje de 2021 entre el izquierdista Pedro Castillo y Keiko Fujimori se conoció seis semanas después de la votación. Castillo obtuvo 50,12% frente a 49,87% de Fujimori.

Una misión de observación electoral de la Unión Europea señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera “tranquila y ordenada”, en el contexto de una campaña polarizada.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) del partido Fuerza Popular, con Sánchez, de Juntos por el Perú y heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación.

El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.