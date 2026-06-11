San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este jueves 11 de junio

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este jueves 11 de junio. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se esperan nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 93 grados Fahrenheit (34ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 11.18 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 13%.

La presión atmosférica media será de 1008.5 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:34 h y el crepúsculo será a las 20:34 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 25%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 73 y los 91 grados Fahrenheit (23 y 33 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad famosa por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La ciudad cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

A lo largo del verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y no salir a la calle durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

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