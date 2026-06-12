Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, dio a conocer haber descubierto cómo el gobierno estadounidense se encargaba de financiar a 120 laboratorios biológicos donde se desarrollan virus en al menos 30 países.

Tres semanas después de haber presentado su renuncia al frente de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) y, cuando todavía le restan 18 días en su cargo, la mujer quien en su momento saltó del Partido Demócrata a las filas republicanas, compartió los resultados de una investigación llevada a cabo analizando los archivos y registros de la Comunidad de Inteligencia.

Gabbard afirma haber descubierto pruebas sobre una financiación realizada por el gobierno estadounidense en completa opacidad, lo cual respalda a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump orientada a acabar con ello.

“En apoyo a la Orden Ejecutiva del presidente Trump para poner fin a la financiación federal de investigaciones peligrosas de ganancia de función en todo el mundo, y para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) continuará trabajando con socios de la Administración para identificar dónde se encuentran estos laboratorios, qué patógenos contienen y qué tipo de ‘investigación’ se está llevando a cabo”, escribió la funcionaria.

Al final del mes, Tulsi Gabbard dejará de fungir como responsable de Inteligencia Nacional (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

De hecho, la Comunidad de Inteligencia advierte que uno de esos laboratorios ubicado en Ucrania probablemente albergaba patógenos peligrosos y se encuentra vulnerable ante un posible ataque ruso, situación que podría desencadenar un problema de sanidad de dimensiones incalculables por el tipo de patógenos con los que allí se trabaja.

Es de llamar la atención cómo, durante años, los gobiernos en turno se dieron a la tarea de ocultarle deliberadamente a la población estadounidense la existencia y financiación de estos laboratorios.

Asumiendo una posición contraria, se llegó a mencionar que todo se trataba de versiones carentes de fundamento señalando a quienes se atrevieran a tocar el tema como si se tratara de agentes extranjeros o bien de traidores a Estados Unidos.

Lo delicado del tema es que en esas decenas de laboratorios biológicos se llevan a cabo investigaciones sobre las cuales no existe transparencia e incluso supervisión de alto nivel, esto a pesar de trabajar con patógenos extremadamente contagiosos.

De acuerdo con la documentación revisada se determinó que en los laboratorios biológicos ubicados en Ucrania se almacenan muestras de ántrax, tularemia, tuberculosis, peste porcina, enfermedad de Newcastle, síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), síndrome respiratorio agudo grave (SARS), Marburgo, ébola, Lassa, peste, rickettsia y otras enfermedades.

La investigación se mantiene en curso y Tulsi Gabbard asumió el compromiso de continuar revelando más datos conforme avance la revisión de documentos.

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