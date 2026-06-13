El Trump Phone T1 queda expuesto por dentro

El Trump Phone T1 se presentó como el smartphone patriota definitivo, pensado para quienes querían alejarse de las grandes tecnológicas tradicionales, aunque el desmontaje de iFixit acaba de contar una historia muy distinta. Tras abrirlo pieza por pieza, el equipo de reparaciones descubrió que el T1 es prácticamente un clon del HTC U24 Pro hecho en China, con un interior tan parecido que hasta pudieron intercambiar componentes entre ambos sin que el teléfono se quejara.

Más allá del ruido político, el hallazgo deja una pregunta incómoda para la marca Trump Mobile y muy jugosa para los amantes de la tecnología qué hay realmente detrás de ese dorado tan llamativo.

iFixit destapa el interior del Trump Phone T1

iFixit consiguió una unidad del T1 adquirida inicialmente por NBC News y la sometió a un desmontaje completo con rayos X y un despiece tradicional, lo que permitió comparar cada conector, tornillo y flex con los del HTC U24 Pro. La conclusión del equipo fue contundente los componentes internos del Trump Phone T1 son casi un calco de los que usa el HTC U24 Pro.

Durante las pruebas, los técnicos llegaron incluso a montar una especie de híbrido al colocar la placa del HTC dentro de la carcasa del T1 y el terminal inició sin problemas, algo que solo es posible cuando el diseño interno coincide casi al milímetro. Este nivel de similitud no se limita a la placa se extiende a la distribución de cámaras, conectores, bandejas y hasta el enrutado de cables flex, lo que refuerza la idea de que estamos ante el mismo teléfono con otro envoltorio.

Lo más delicado para la narrativa de marca es que Trump Mobile había promocionado el T1 como un dispositivo ligado al orgullo estadounidense, mientras que el análisis de iFixit apunta a una realidad muy diferente. El informe remata que no se trata de un diseño orgullosamente estadounidense, sino de un teléfono diseñado en China, fabricado en China y con la gran mayoría de sus componentes procedentes de China, lo que choca frontalmente con el mensaje original de la campaña.

En paralelo, medios que han seguido de cerca el caso recuerdan que el HTC U24 Pro fue desarrollado por la histórica marca taiwanesa, aunque con una cadena de suministro y fabricación apoyada de forma importante en proveedores y plantas chinas, como ocurre con buena parte del mercado Android. De esta manera, el T1 termina siendo un smartphone profundamente chino por dentro pese a su envoltorio patriótico por fuera, justo lo contrario de lo que sugería su marketing.

Un HTC U24 Pro disfrazado de dorado

A nivel de diseño externo, el Trump Phone T1 se diferencia del HTC U24 Pro por su carcasa dorada llamativa y detalles estéticos pensados para encajar con la imagen de marca de Trump, pero el desmontaje muestra que bajo esa capa brilla otra cosa la silueta inconfundible del U24 Pro. iFixit y otros medios especializados señalan que las únicas diferencias funcionales relevantes se encuentran en la batería y la carga rápida, no en el cerebro del equipo.

Mientras el HTC U24 Pro monta una batería de unos 4,600 mAh con carga rápida de hasta 60 W, el T1 apuesta por un módulo cercano a los 5,000 mAh que se queda en torno a 30 W de carga cableada, un cambio que mejora un poco la autonomía potencial a costa de cargar más lento. El resto del hardware clave se mantiene en la misma liga con un procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno en el núcleo del sistema, muy alineado con la configuración tope del HTC.

También hay paralelismos claros en el apartado multimedia el U24 Pro presume de un sistema de cámaras con sensor principal de 50 megapíxeles, teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico dos aumentos y un ultra gran angular de 8 megapíxeles, complementado por una cámara frontal de 50 megapíxeles para selfies. Las fichas técnicas que se han publicado del Trump Phone T1 repiten prácticamente esta estructura con triple cámara de 50 más 50 más 8 megapíxeles y una frontal de 50 megapíxeles, lo que hace que el conjunto fotográfico del T1 sea visto como otra copia más del paquete de HTC.

La pantalla tampoco se libra de las coincidencias ambos teléfonos apuestan por un panel OLED de alrededor de 6,8 pulgadas, resolución Full HD plus y tasa de refresco de 120 hercios, un combo muy sólido para la gama media alta que se ha convertido casi en sello del U24 Pro. En la práctica, quien enciende un T1 y luego un HTC U24 Pro se encuentra la misma experiencia visual y de fluidez, más allá de los fondos de pantalla y los toques estéticos personalizados.

Precio, especificaciones clave y disponibilidad

Desde el punto de vista comercial, Trump Mobile fijó el precio del T1 en unos 499 dólares para quienes reservaron temprano, una cifra que se mantiene como referencia para el lanzamiento aunque la propia empresa ha dejado caer que el precio final podría escalar por encima de esa barrera para nuevas compras, siempre por debajo de los $1,000 dólares. Sitios de especificaciones sitúan el coste estimado del T1 alrededor de 430 euros en mercados internacionales, lo que lo coloca en plena batalla de la gama media alta donde cada detalle cuenta.

En cuanto a la disponibilidad, el Trump Phone T1 se anunció en junio de 2025 bajo la marca Trump Mobile y su llegada comercial se ha ido moviendo en el calendario, con estimaciones que apuntan a un lanzamiento efectivo durante el segundo trimestre de 2026. En algunos mercados se listan ya fichas de producto que lo catalogan como próximamente disponible, mientras las reservas y la campaña política siguen alimentando la conversación.

Si miramos las especificaciones técnicas completas, el T1 encaja casi punto por punto con el HTC U24 Pro pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con refresco de 120 hercios, procesador Snapdragon de la serie 7, 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y batería cercana a los 5,000 mAh. El sistema operativo de Trump Mobile se basa en Android 15 con una capa ligera y aplicaciones preinstaladas asociadas a su servicio de telefonía, mientras que el U24 Pro llega con Android 14 más la personalización propia de HTC.

Por su parte, el HTC U24 Pro se vende en mercados como Taiwán y otros países con precios que arrancan alrededor de los 18,990 dólares taiwaneses para la versión de 12 GB y 256 GB y suben en la variante de 512 GB, lo que equivale en torno a $580 o $650 dólares según el tipo de cambio y la región. Ese posicionamiento hace que muchos usuarios vean el T1 como una reinterpretación dorada y politizada de un teléfono ya existente, con un sobreprecio ligado al branding más que a diferencias de hardware reales, un enfoque que no es nuevo en el mundo de la electrónica de consumo pero que aquí se ha encontrado con el bisturí de iFixit.

La historia del Trump Phone T1 y el HTC U24 Pro deja en evidencia algo que el sector conoce bien desde hace años la procedencia real del hardware no siempre encaja con el relato de marketing. En este caso, un teléfono vendido como símbolo de independencia tecnológica termina siendo una variación de un modelo chino taiwanés ya disponible, lo que abre un debate interesante sobre cuánto valor aportan las marcas cuando el interior del dispositivo cuenta una historia muy distinta.

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