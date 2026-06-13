Error de Mookie Betts arruina juego perfecto de Yoshinobu Yamamoto

Cada vez que el pitcher japonés Yoshinobu Yamamoto sube a la loma existe una real posibilidad de que algo especial ocurra. Este sábado en Chicago, el as de los Dodgers estuvo muy cerca de volver a hacer historia al coquetear con un juego perfecto.

Yamamoto, quien el pasado septiembre se quedó a un out de lanzar un juego sin hit ni carrera en Baltimore, recibió un jonrón de Tristan Peters, de los White Sox de Chicago, en la parte baja del noveno inning para el primer hit del equipo de casa.

Tristan Peters breaks up the no-hitter with a BLAST ? pic.twitter.com/05mfxum7aQ — MLB (@MLB) June 13, 2026

Pocos minutos antes, Yamamoto había perdido el posible juego perfecto en la victoria de los Dodgers por 7-1. Ningún lanzador de los Dodgers ha conseguido un juego perfecto desde 1965 (Sandy Koufax).

Mookie Betts falla con el guante

Con dos outs en la octava entrada, Yamamoto dominó a Chase Meidroth a sacar una rola lenta directo al shortstop, pero Mookie Betts no pudo fildear la pelota. Aunque el segunda base Santiago Espinal, que estaba cerca, trató de atrapar la pelota en el aire con tiempo para hacer la jugada, no pudo quedarse con ella y así se quebró el juego perfecto.

Yamamoto, con la gran actitud que le caracteriza, no perdió la concentración y dominó a Jacob González en rola a la segunda base con su lanzamiento 103 para mantener el juego sin hit ni carrera luego de 8 entradas.

Oh no…



Yamamoto loses his perfect game bid with 2 outs in the 8th as Betts can't make this play at SS. pic.twitter.com/XfFDWWtebc — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 13, 2026

El primer hit contra Yamamoto fue un jonrón

Sin embargo, su conteo de pitcheadas ya era alto y el lanzamiento 105 del derecho de 27 años fue conectado por Peters a las gradas cerca del poste del jardín derecho para el primer hit -y primera carrera- de los White Sox.

El pasado 6 de septiembre, Yamamoto estaba a un out del “no hitter” contra Baltimore antes de que Jackson Holliday le bateara dramático jonrón, tras lo cual el manager Dave Roberts retiró a su as de la loma.

"It doesn't matter if they're wearing Dodger Blue … black and white …"



Yoshinobu Yamamoto exits to a standing ovation after taking a no-hitter into the 9th ? pic.twitter.com/HA7WZCQI3B — MLB (@MLB) June 13, 2026

Este sábado, Yamamoto retiró a un bateador más luego del jonrón y luego fue relevado por Roberts tras 8-1 innings estraordinarios en los que ponchó a 7 enemigos, sin base por bolas. Hizo 109 pitcheadas (74 strikes) en camino a mejorar su récord a 7-4 en la campaña.

Repeticiones de televisión mostraron a Yamamoto consolando a un angustiado Mookie Betts en la caseta de los Dodgers tras el final de la octava entrada.

Ohtani y Muncy se fueron a la calle

Shohei Ohtani bateó jonrón en la primera entrada, su númeto 14, y Max Muncy agregó dos cuadrangulares (16) de dos carreras cada uno para respaldar a Yamamoto. El jonrón de Peters fue su tercero del año y uno que Yamamoto posiblemente nunca olvidará.

Firmado por los Dodgers antes de la campaña de 2024, Yoshinobu Yamamoto cimentó su lugar entre los mejores pitchers del béisbol al ganar tres partidos de la pasada Serie Mundial, incluyendo uno en relevo en el séptimo y decisivo encuentro en Toronto al ingresar de relevo tras haber lanzado la noche previa.