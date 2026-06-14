Al menos dos personas fueron hospitalizadas tras disparos en el mayor centro comercial de Carolina del Sur

Varias personas resultaron heridas este sábado después de que se registrara un tiroteo dentro del centro comercial Haywood Mall, en Greenville, Carolina del Sur, considerado el más grande del estado.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde y provocó una amplia movilización policial, evacuaciones y escenas de pánico entre compradores y trabajadores.

El Departamento de Policía de Greenville informó que dos personas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han precisado la gravedad de las lesiones ni han confirmado el número total de afectados.

La policía también confirmó que varias personas fueron puestas bajo custodia mientras continúa la investigación.

“La situación permanece activa, pero contenida”, indicó un portavoz policial, quien añadió que actualmente no existe peligro para el público.

Evacuaciones y operativo de emergencia

Equipos del Departamento de Bomberos de Greenville y otros organismos de seguridad participaron en las labores de evacuación del complejo comercial.

Las autoridades advirtieron que el despeje completo del área podría tomar tiempo y anunciaron el cierre indefinido del centro comercial.

Como medida de apoyo, el sistema de transporte público de la ciudad, Greenlink, habilitó un autobús con aire acondicionado para recibir temporalmente a las personas evacuadas.

Según reportes preliminares y testimonios difundidos en redes sociales, los disparos habrían comenzado en el área de comidas del establecimiento.

Videos compartidos por testigos mostraron a agentes reteniendo e interrogando a algunas personas en el estacionamiento del centro comercial.

Testigos describen momentos de caos

Personas que se encontraban dentro del complejo relataron escenas de confusión y carreras hacia las salidas.

Un usuario en redes sociales afirmó que compradores y empleados abandonaron mercancía y buscaron refugio apenas escucharon las detonaciones.

Otros señalaron que familiares permanecieron ocultos en depósitos y áreas internas de algunas tiendas mientras se desarrollaba el operativo.

Las autoridades no han confirmado si los detenidos están directamente vinculados con el tiroteo ni han informado sobre posibles motivos.

Antecedentes de seguridad

El incidente ocurre después de que el centro comercial reforzara medidas de seguridad durante el último año tras varios episodios de altercados y peleas reportados dentro de sus instalaciones.

Haywood Mall, inaugurado en 1980, cuenta con aproximadamente 1,2 millones de pies cuadrados y alberga decenas de establecimientos comerciales y restaurantes.

La investigación continúa abierta y las autoridades han pedido evitar especulaciones mientras se recopilan testimonios y evidencia del lugar.

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