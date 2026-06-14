Anahí confiesa que se peleó con Alfonso Herrera por negarse a ser parte de la gira de RBD

El actor Alfonso Herrera está dando de qué hablar con el lanzamiento de su nuevo programa, “Encuentros sin fronteras”, un espacio que promete conversaciones íntimas y reveladoras con figuras del espectáculo. Y para su esperada primera emisión, Herrera no pudo haber elegido a una invitada más significativa: su excompañera de RBD, la cantante y actriz Anahí.

Lo que parecía un reencuentro nostálgico y lleno de buenos recuerdos se convirtió en el centro de atención de los fans, pues ambos abordaron sin tapujos uno de los temas más dolorosos para los seguidores de la banda: la negativa de Alfonso de unirse a la gira de regreso del grupo.

“Me enojé porque el señor no quiso venir”

Durante la conversación, Anahí confesó que hubo una pelea entre ellos precisamente por la decisión de Poncho Herrera de no participar en el tour de reencuentro, uno de los más esperados por el público que creció con la telenovela Rebelde y la música de RBD.

“La última vez sí nos peleamos porque el señor no quiso venir, entonces yo me enojé” Anahí

Sin embargo, reconoció que su excompañero siempre fue claro y congruente con su decisión. “Entiendo perfecto y a mí me lo has dicho muchas veces. Cerraste esa etapa ahí y tú también has sido muy congruente con lo que has dicho, con lo que has hecho, con cómo has llevado tu carrera y eso yo te lo admiro mucho”, agregó.

“RBD me enseñó a ir por mis sueños”

Para entender la postura de Alfonso Herrera, hay que remontarse a los años posteriores al éxito masivo de RBD. Tras años de giras agotadoras, grabaciones y una exposición mediática abrumadora, Herrera llegó a un punto en el que decidió no seguir por sentirse saturado. El actor optó por concentrarse por completo en la actuación, su verdadera pasión, y alejarse definitivamente de los escenarios musicales.

Mientras que el resto de los integrantes, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, regresaron a los escenarios como grupo, Alfonso Herrera fue la única excepción. Desde que la agrupación terminó oficialmente, el actor decidió poner tierra de por medio con la música y enfocarse en proyectos como “Sense8”, “El Che” y “Ozark”.

Ante las palabras de Anahí, Alfonso Herrera recordó que algo fundamental que le dejó RBD fue la lección de perseguir los sueños sin miedo. “Al final, Rebelde y RBD hablaban de ir por tus sueños y creo que cada quien lo hizo”, expresó el actor.

Anahí, por su parte, admitió que, aunque entendió su postura, el sentimiento de extrañarlo durante el tour fue inevitable. “Hicimos que miles creyeran en sus sueños, pero pues bueno, te extrañé y me enojé. Te extrañé y quería que vinieras, pero obviamente entendiendo. Ya después, gracias a Dios, todo se acomoda y hoy ya nos contentamos otra vez”, concluyó entre sonrisas.

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