Austin: pronóstico del tiempo para este domingo 14 de junio

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, se esperan nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 93 grados Fahrenheit (34ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 51%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 94% para este día. La presión atmosférica media será de 1012.6 hPa, una medición que irá en aumento durante el día. Tendremos el amanecer a las 06:29 h y el atardecer será a las 20:34 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que se esperan más nubes que claros con tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 73 y los 86 grados Fahrenheit (23 y 30ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos visitar a diario nuestro sitio.

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