Choque de dos helicópteros deja 6 muertos en Río de Janeiro, Brasil

La colisión de dos helicópteros la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro (Brasil), dejó un saldo de al menos seis personas fallecidas, según informaron fuentes oficiales. “Los reportes indican que los helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos”, informaron los bomberos.

“Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente”, precisa un comunicado de esta institución. El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, detalló que el accidente aéreo se registró exactamente a las 8:59 hora local y que, al llegar, los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves.

La sexta víctima fatal fue hallada en el segundo helicóptero, el cual cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto. Unos veinte automóviles eléctricos quedaron destruidos luego de que uno de los helicópteros se incendiara tras caer dentro de un estacionamiento privado ubicado en la zona de Barra da Tijuca.

Se desconocen las causas del accidente

Imágenes difundidas por medios locales mostraban una densa columna de humo negro elevándose desde la concesionaria. El vocero del Cuerpo de Bomberos reportó que, debido a la fuerza del impacto en el aire, múltiples piezas y fragmentos de los helicópteros salieron proyectados hacia los edificios residenciales y comerciales aledaños, sin que se reportaran heridos por ello hasta el momento.

Las unidades de emergencia trabajan en el lugar del siniestro para asegurar la zona. Hasta el momento, no se conocen las identidades de las víctimas ni las causas que originaron la colisión. Los accidentes de aeronaves pequeñas son frecuentes en Brasil. El mes pasado, una avioneta se estrelló contra un edificio en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste del país, causando la muerte del piloto y el copiloto.