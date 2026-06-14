Dos sospechosos fueron arrestados tras irrumpir en Camp Pendleton con 112 libras de cocaína y fentanilo

Una persecución policial que terminó dentro de una instalación militar en California derivó en un amplio operativo de búsqueda y en el hallazgo de más de 110 libras de cocaína y fentanilo, según informaron autoridades federales.

El Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS, por sus siglas en inglés) señaló que el incidente comenzó cuando dos sospechosos que huían de agentes locales atravesaron una de las entradas de la Base del Cuerpo de Marines Camp Pendleton.

De acuerdo con la versión oficial, tras ingresar a la instalación militar los individuos abandonaron el vehículo en una zona residencial destinada al alojamiento militar y continuaron la huida a pie.

Orden de resguardo y despliegue conjunto

La intrusión activó una orden temporal para que las personas dentro de la base permanecieran resguardadas mientras las autoridades intentaban asegurar el área.

NCIS indicó que se desplegó una operación conjunta con aproximadamente 30 efectivos para localizar a los sospechosos.

Durante seis horas, personal militar y cuerpos de seguridad realizaron recorridos dentro de la extensa instalación utilizando inteligencia en tiempo real y apoyo de rastreo proporcionado por el Multiple Threat Alert Center y el Regional Enforcement Action Capabilities Team de NCIS.

Las autoridades informaron que ambos sospechosos fueron finalmente detenidos sin incidentes.

Hallan cocaína y fentanilo dentro del vehículo abandonado

Tras concluir la búsqueda, investigadores revisaron el vehículo dejado por los sospechosos y encontraron aproximadamente 51 kilogramos —equivalentes a más de 112 libras— de cocaína y fentanilo.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de los detenidos ni han informado los cargos que podrían enfrentar.

En una publicación en redes sociales, NCIS agradeció la participación coordinada de distintas agencias, entre ellas el Departamento del Sheriff del Condado de Orange, la Oficina del Provost Marshal de Camp Pendleton, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y otros equipos que participaron en el operativo.

El caso permanece bajo investigación.

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