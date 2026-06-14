Houston: el tiempo para hoy domingo 14 de junio

El clima en Houston, Texas, para este domingo 14 de junio se basará en movimientos de nubes y presencia y ausencia de claros. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 77 grados Fahrenheit (25ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 98 y 94 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 102ºF (39ºC) de máxima y 102ºF (39ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer dará comienzo a las 06:20 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 20:23 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Para empezar, sus veranos son cálidos y sus inviernos suaves, con sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. Eso sí, también es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La temperatura media en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. Para ser concretos, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que condiciona nuestra percepción de temperatura, sintiéndola más elevada de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser dañino para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es propensa a sufrir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. La ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

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