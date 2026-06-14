María Becerra reveló que ha perdido cuatro embarazos

En una emotiva y sincera entrevista para el ciclo “Latino Champs” de Miami, María Becerra conmovió al público al revelar por primera vez un doloroso capítulo de su vida personal: la pérdida de cuatro embarazos entre los años 2023 y 2025 junto a su pareja, el también cantante J Rei.

La artista, conocida popularmente como “La Nena de Argentina”, detalló que la primera de estas pérdidas se debió a un embarazo ectópico en el que sufrió la rotura de una trompa de falopio y una severa hemorragia.

A este primer incidente le siguieron dos abortos espontáneos. Sin embargo, el último episodio fue el más crítico y casi le cuesta la vida. “Perdí mis signos vitales, estaba convulsionando. El médico dijo: ‘Vamos a hacer todo lo posible, pero existe la posibilidad de que no sobreviva’”, recordó la cantante.

A raíz de estas complicaciones médicas, la intérprete argentina confirmó que las secuelas afectaron de forma permanente su salud reproductiva. “No puedo tener bebés de manera natural, porque ponen en riesgo mi vida”, afirmó.

A pesar del diagnóstico, Becerra se mostró optimista respecto al futuro gracias a los avances de la ciencia: “Estamos en 2026. Tenemos tecnología, el laboratorio y el dinero. Podemos tener una familia, pero no de manera natural”.

Finalmente, explicó que decidió romper el silencio con el objetivo de concientizar a otras mujeres sobre los síntomas del embarazo ectópico, los cuales ella desconocía por completo en su momento.

La dura experiencia ya había sido plasmada sutilmente en su música hace seis meses con el lanzamiento del tema “Mi Amor”, en el que incluyó versos dedicados a los “ángeles” que comparte con J Rei.

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