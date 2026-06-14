Mujer desaparecida fue hallada con vida tras quedar atrapada en una zona remota de Minnesota

Dos amigos que recorrían una zona remota en vehículos todoterreno encontraron a una mujer de 68 años reportada como desaparecida en Minnesota.

Kathryn Woessner, de 68 años, había sido reportada como desaparecida el 3 de junio en los alrededores de Akeley, una localidad ubicada aproximadamente a tres horas al norte de Minneapolis, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Cass.

Las autoridades indicaron que la mujer era considerada una persona en situación de riesgo debido a condiciones médicas preexistentes y señalaron que había desaparecido sin pertenencias personales.

Tres días después de la alerta, Adam Sandbeck y Mike Gravalin decidieron modificar su ruta habitual y explorar un camino que nunca habían recorrido.

Encontraron una camioneta y pensaron que había un cuerpo sin vida

Los dos amigos relataron que detuvieron inmediatamente el recorrido cuando observaron una camioneta estacionada en una zona donde el terreno no parecía apto para ese tipo de vehículo.

Al acercarse hicieron un descubrimiento inesperado.

Según contó Sandbeck, inicialmente pensaron que había una persona sin vida junto al vehículo.

Sin embargo, al aproximarse escucharon una voz.

“Cuando nos acercamos pensamos que estaba muerta. Pensamos que era solo un cuerpo y luego susurró: ‘Ayúdenme’”, relató.

Sandbeck explicó que únicamente podía verse la parte superior de la cabeza de la mujer, mientras el resto de su cuerpo permanecía sumergido desde las orejas hacia abajo.

De acuerdo con el testimonio de los rescatistas, Woessner les dijo que sentía que estaba atrapada como en arenas movedizas y que no podía salir.

El rescate activó a servicios de emergencia y voluntarios locales

Los hombres lograron sacar a la mujer del terreno y llamaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Como sus vehículos registraban ubicación, pudieron proporcionar coordenadas precisas a paramédicos y bomberos voluntarios para facilitar la llegada al lugar.

Gravalin señaló que fue una coincidencia extraordinaria haber pasado por ese punto.

Según explicó, durante ocho años habían transitado cerca del área sin desviarse hacia ese camino.

Tras el rescate, la Oficina del Sheriff canceló la alerta por persona desaparecida y Woessner fue trasladada a un hospital local.

Posteriormente, Sandbeck aseguró que volvió a comunicarse con ella para conocer su evolución y la describió como una mujer fuerte.

En una publicación en redes sociales, también destacó el papel de los equipos de emergencia rurales y del personal voluntario que respondió al llamado.

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