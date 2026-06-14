Pronóstico del clima en Dallas para este domingo 14 de junio

Este domingo 14 de junio se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 95 grados Fahrenheit (35ºC). La probabilidad de lluvia será del 91% y se prevén más nubes que claros. Además, se estiman ráfagas de viento de hasta 6.84 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 72 grados Fahrenheit (22ºC), con una probabilidad de precipitación del 96%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 106ºF (41ºC) de máxima y 106ºF (41ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:19 h y el crepúsculo será a las 20:36 h. Durante el día habrá 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se esperan más nubes que claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 73 y los 82 grados Fahrenheit (23 y 28ºC). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 55% por la mañana, 17% por la tarde y 55% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes comprendido en este periodo con más lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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