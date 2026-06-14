San Antonio, Texas: el tiempo para hoy domingo 14 de junio

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este domingo 14 de junio. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se prevén nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 90 grados Fahrenheit (32ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 51%.

La presión atmosférica media será de 1014.9 hPa, una medición que irá en aumento. El amanecer será a las 06:34 h y el crepúsculo será a las 20:35 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 94%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan más nubes que claros con tormentas y lluvia. Las temperaturas variarán entre los 73 y los 84 grados Fahrenheit (23 y 29ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es conocida por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río tiene un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

En verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y quedarse a cubierto durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

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