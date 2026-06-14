Venus ha comenzado tu tránsito por Leo: qué pasará con tu signo

Desde el 13 de junio y hasta el 9 de julio de 2026, Venus, el planeta del amor, la belleza, la autoestima y las finanzas, recorrerá el apasionado signo de Leo trayendo una poderosa oleada de energía destinada a potenciar el romance, la creatividad y la confianza personal.

Después de atravesar las emocionales aguas de Cáncer, donde predominaban la sensibilidad y la necesidad de seguridad afectiva, Venus entra en un territorio completamente diferente.

Leo, signo de fuego regido por el Sol, invita a expresar los sentimientos sin miedo, a buscar reconocimiento y a vivir el amor con intensidad.

Astrólogos como Valerie Mesa de People.com consideran que este tránsito marca una etapa ideal para fortalecer la autoestima, mejorar las relaciones sentimentales y atreverse a mostrar al mundo los talentos que permanecían ocultos.

Pero, ¿cómo afectará esta energía a cada signo del zodiaco?

Aries

Para Aries, Venus activa el sector relacionado con el romance y la creatividad. Este tránsito aumenta el magnetismo personal y favorece nuevas historias de amor.

También será un momento excelente para retomar proyectos artísticos o actividades que generen felicidad.

Tauro

Tauro sentirá la necesidad de embellecer su entorno y fortalecer sus vínculos familiares. Venus en Leo favorece reuniones familiares, remodelaciones y momentos especiales con seres queridos.

Géminis

La comunicación se convierte en el principal atractivo de Géminis. Sus conversaciones tendrán un toque especial y podrán abrir puertas tanto en el amor como en el ámbito profesional.

Cáncer

Para Cáncer, Venus ilumina el sector de los recursos y la autoestima. Este tránsito puede traer mejoras económicas, oportunidades laborales y una nueva valoración de sus talentos.

Leo

Los nacidos bajo el signo de Leo serán los grandes beneficiados. Venus en su signo potencia el atractivo personal, la seguridad y el carisma.

Será una etapa ideal para iniciar relaciones, fortalecer la imagen personal y destacar en cualquier entorno.

Virgo

Virgo vivirá un proceso más introspectivo. La energía venusina lo ayudará a cerrar heridas del pasado y a trabajar en el amor propio. Será una oportunidad para reconectar con sus verdaderos deseos.

Libra

Libra verá crecer su círculo social. Podrían aparecer personas importantes para su futuro, así como oportunidades para colaborar en proyectos que generen satisfacción y crecimiento.

Escorpio

La carrera profesional de Escorpio recibe un impulso importante. El carisma estará de su lado y podrían surgir propuestas interesantes, ascensos o reconocimiento por su trabajo.

Sagitario

Sagitario sentirá un fuerte deseo de explorar nuevos horizontes. Los viajes, los estudios y las experiencias enriquecedoras ocuparán un lugar central durante estas semanas.

Capricornio

Capricornio experimentará transformaciones importantes en su vida sentimental. Venus le ayudará a abrirse emocionalmente y fortalecer vínculos íntimos.

Acuario

Para Acuario, este tránsito ilumina la zona de las relaciones. Los compromisos se fortalecen y pueden surgir conexiones significativas que marquen el futuro.

Piscis

Piscis aprenderá a encontrar belleza en los pequeños detalles. Venus favorece hábitos saludables, bienestar emocional y una mejor relación con el entorno laboral.

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