Anya Taylor-Joy se suma al elenco de “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”

La franquicia más emblemática de la fantasía épica suma una nueva joya a su elenco. Anya Taylor-Joy, estrella nominada al Emmy y ganadora del Golden Globes, es la última incorporación al reparto de “The Lord of the Rings: The Hunt For Gollum”, la próxima película de Warner Bros. y New Line Cinema.

La actriz se une a un elenco de primer nivel en el que ya figuran nombres como Kate Winslet (Marigol), Jamie Dornan (Strider) y Leo Woodall (Halvard). Taylor-Joy interpretará a Seren, una elfa sindar del Reino del Bosque descrito oficialmente como “un agente de confianza y letal del rey Thranduil”, papel que ya había popularizado Lee Pace, quien también regresa a la saga, de acuerdo a lo que reseñó Variety.

Taylor-Joy coincide así con otros veteranos de la Tierra Media: Ian McKellen retomará su icónico rol de Gandalf, Elijah Wood volverá a ser Frodo y el propio Lee Pace reaparecerá como el rey Thranduil. Pero el gran centro de atención recae en Andy Serkis, quien no solo protagonizará la película dando vida nuevamente a Gollum, sino que también se encargará de la dirección.

Este será el tercer papel de Taylor-Joy en una de las franquicias más emblemáticas del estudio, tras su participación en “Furiosa: A Mad Max Saga” (2024) y en las películas de “Dune”.

Precisamente, la actriz aparecerá próximamente en “Dune: Part Three”, el cierre de la aclamada trilogía de Denis Villeneuve, que se estrenará el 18 de diciembre de este año. Además, protagonizará “Lucky” de Apple TV+, producción en la que también ejerce como productora ejecutiva.

Sobre la cinta

“The Hunt For Gollum” narrará la búsqueda del hobbit corrompido en los años previos a los sucesos de “The Lord of the Rings”, primera entrega de la trilogía original.

Variety afirma que la película reúne al equipo creativo ganador del Oscar que hizo posible aquella saga inolvidable: Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens y Zane Weiner se suman como productores, mientras que los guionistas originales Walsh y Boyens escriben el guion junto a Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou, adaptando el material original de J.R.R. Tolkien.

Ken Kamins, Serkis y Jonathan Cavendish (The Imaginarium) son los productores ejecutivos.

¿Qué se sabe del estreno?

Warner Bros. lanzará ““The Lord of the Rings: The Hunt For Gollum” a nivel mundial el 17 de diciembre de 2027, una fecha que ya es tradición para la franquicia. No es para menos: durante más de dos décadas, las seis películas teatrales de ““The Lord of the Rings” y “El Hobbit” recaudaron casi $6.000 millones en todo el mundo.

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