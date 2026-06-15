Dos hermanas acusadas de apuñalar a empleada por error en pedido de comida en Michigan

Dos hermanas de Michigan fueron acusadas por presuntamente participar en una agresión ocurrida dentro de un restaurante de pollo en Detroit después de una disputa relacionada con una orden de comida.

Brianna Long, de 29 años, y Kierianna Long, de 26, enfrentan varios cargos, entre ellos agresión con intención de asesinato, según reportes citados por medios locales.

Los hechos ocurrieron el 30 de mayo y la víctima fue una empleada del establecimiento de 23 años.

De acuerdo con la versión presentada por la fiscalía, las hermanas comenzaron a discutir con la trabajadora después de recibir un pedido equivocado.

Fiscalía sostiene que el altercado escaló dentro del local

Según los fiscales, durante el incidente ambas mujeres cruzaron hacia el área detrás del mostrador.

Las autoridades alegan que posteriormente lanzaron objetos contra la empleada y la golpearon utilizando utensilios del restaurante.

La acusación también sostiene que intentaron arrojar aceite caliente hacia la cabeza de la trabajadora.

Durante el enfrentamiento, la empleada habría respondido lanzando objetos hacia las acusadas.

Las autoridades sostienen que, en ese momento, las hermanas tomaron un cuchillo que había sido arrojado durante el altercado y una de ellas presuntamente hirió a la trabajadora en el abdomen.

Los investigadores también señalaron que durante el episodio una de las acusadas habría pronunciado amenazas de muerte.

La empleada fue trasladada a un hospital local, donde fue sometida a una cirugía.

Defensa cuestiona la versión de los hechos

Tras el incidente, las autoridades indicaron que las hermanas intentaron abandonar el lugar, aunque posteriormente fueron detenidas.

Durante el proceso judicial se informó que Brianna Long, quien estaba embarazada al momento de los hechos, dio a luz cuatro días antes de comparecer ante el tribunal.

Su abogado defensor sostuvo que la empleada habría iniciado la confrontación verbal y posteriormente comenzó a lanzar objetos.

La acusada afirmó ante el juez que era inocente y pidió consideración por tener un bebé recién nacido en casa.

Sin embargo, el tribunal ordenó mantener medidas de fianza en efectivo de $25,000 dólares para Brianna Long y de $100,000 dólares para Kierianna Long.

Ambas se declararon no culpables.

El proceso judicial continúa y las acusaciones deberán resolverse en las siguientes etapas del caso.

Sigue leyendo: